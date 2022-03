Green Pass, l’ipotesi di Andrea Costa: “Da maggio forse via l’obbligo al chiuso”

Il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha spiegato che probabilmente da maggio il Green Pass al chiuso non sarà più obbligatorio.

di Luca Venturino 11 Marzo 2022

Che si tratti della proverbiale luce in fondo al tunnel? Nel corso di una visita dall’ospedale Gaslini di Genova, il sottosegretario alla Salute Andrea Costa ha voluto commentare il futuro delle misure anti-Covid in Italia, compreso l’ormai iconico Green Pass.

Stando alle previsioni, infatti, ci si aspetta che dal primo di maggio ci sarà un “ulteriore allentamento delle misure restrittive anti-Covid”, tra cui il probabile (ma non ancora confermato) abbandono dell’obbligo del Green Pass al chiuso. Nel dubbio anche le mascherine, seppur in questo caso i dubbi del sottosegretario si fanno ancora più fitti: “Stiamo valutando, ci sarà un graduale allentamento”.

Prima di pensare troppo al futuro, però, ci sono le certezze di aprile: “Il primo aprile sicuramente leveremo il Green Pass per i luoghi all’aperto” ha ancora commentato Andrea Costa “nei ristoranti, bar, probabilmente anche negli alberghi e in tutte le attività sportive, anche per i ragazzi che devono fare sport”.