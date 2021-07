Green Pass obbligatorio per bar e ristoranti dal 26 luglio: domani il nuovo Decreto Covid

Dal 26 luglio (ma si parla anche di primo di agosto) entrerà in vigore l’obbligo di esibire il Green Pass per accedere nei luoghi a rischio assembramento, come bar e ristoranti.

Il nuovo Decreto Covid verrà approvato domani dal Governo dopo aver ricevuto l’ok dalla Conferenza delle Regioni ieri, 20 luglio.

Il Green Pass dovrebbe essere su tre “livelli”. Il primo riguarda, appunto, bar e ristoranti dove sarà necessario il pass sanitario per poter accedervi, al chiuso. Per ora però solo con una dose di vaccino o test negativo effettuato nelle 48 ore precedenti.

Successivamente, si parla di settembre, il Green Pass avrà validità solamente con due dosi di vaccino. Poi, indiscrezioni parlano del 15 settembre, il pass servirà anche per salire su mezzi pubblici come bus e metro.

Con il nuovo Decreto verrà confermato lo Stato di emergenza e cambieranno i parametri con i quali si decidono i colori delle regioni.

Fonte: Corriere.it