Green Pass: Pizzaut decide di aprire solo all’aperto

di Marco Locatelli 4 Agosto 2021

A partire da sabato 6 agosto – giorno di entrata in vigore del Green Pass obbligatorio per entrare in bar e ristoranti – Pizzaut, l’unica pizzeria italiana gestita da ragazzi autistici a Cassina de’ Pecchi (Milano), chiuderà gli spazi interni e offrirà ai clienti solamente l’esterno.

“Pizzaut rispetterà la normativa perché il vaccino ci salva – scrive su Facebook Nico Acampora, fondatore di Pizzaut -. Venerdì e sabato, quando il green pass sarà necessario per accedere nelle sale al chiuso, Pizzaut aprirà esclusivamente lo spazio all’aperto”.

Ovviamente la scelta avrà degli effetti sulle entrate del locale, come spiega Acampora: “Perderemo in questo modo importanti risorse economiche, risorse preziose alla sopravvivenza del progetto. Consapevoli che così facendo potremo accogliere tutti, tutti in sicurezza nel nostro giardino, così come la normativa ed il buonsenso ci chiedono”.

“Sia Nico che i ragazzi di Pizzaut (camerieri e pizzaioli) hanno fatto il vaccino e hanno anche il Green Pass – si legge sulla pagina Facebook – All’esterno le possibilità di contagio si riducono in maniera molto importante, cosa invece che non succede al chiuso. (Lo dice la scienza)

Per questo mangiare solo nella zona all’aperto ci appare assolutamente più sicura. È ovvio che a dicembre questa scelta non sarà sostenibile, ma ora abbiamo deciso di provarci”.