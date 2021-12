Green Pass, prende un volo da Fiumicino esibendo il menu di un ristorante

Un servizio di Dimartedì, programma di La7, mostra come nell'imbarcarsi da Fiumicino il Green Pass non venga mai controllato correttamente.

di Luca Venturino 8 Dicembre 2021

Chi ha bisogno del Green Pass, e tantomeno della sua versione Super? Per prendere l’aereo basta esibire il QR Code del menu di un ristorante qualsiasi: lo dimostra un servizio andato in onda durante il programma Dimartedì di La7, dove l’inviato riesce a imbarcarsi da Fiumicino mostrando solamente il menu di un ristorante giapponese.

L’inviato, prima di imbarcarsi su di un aereo diretto a Palermo, si concede un pasto presso un ristorante giapponese, fotografa il QR Code e tramite un elementare software di grafica lo sostituisce a quello del Green Pass ufficiale (che, a onor del vero, l’inviato in questione possiede). Dopodiché ecco che supera tutti i controlli degli addetti alla sicurezza, che semplicemente non scannerizzano il codice e si accontentano di guardarlo con fretta.

Il servizio propone soluzioni alternative, come l’obbligo di caricare la documentazione al momento della prenotazione o del check in online, ma ormai è tardi, e il nostro menu sta tranquillamente volando in quel di Palermo. Grandi affari per il ristorante giapponese in questione, non c’è dubbio: si tratta, dopotutto, dell’ultima frontiera della pubblicità.