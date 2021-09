Greenpeace: “Con la loro plastica monouso, Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé (e tante altre) inquinano il pianeta”

Compagnie come Coca-Cola e PepsiCo hanno collaborato con i giganti dei combustibili fossi per promuovere il riciclo di plastica anziché disincentivarne l'uso.

di Marco Locatelli 15 Settembre 2021

Secondo il report di Greenpeace “The Climate Emergency Unpacked” alcuni colossi del beverage come Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé e altri – con le loro bottigliette di plastica monouso – stanno contribuendo all’inquinamento e aggravano la crisi climatica.

Inoltre, il dossier pone l’accento sui rapporti commerciali che sussisterebbero fra le compagnie che utilizzando grandi quantità di plastica monouso (che rappresenta il 40% della domanda globale di plastica) e le aziende che producono combustibili fossili. La plastica è infatti derivata in larga parte dal petrolio e dal gas fossile, che sono appunto i principali responsabili del riscaldamento globale.

Quindi – come sottolinea Greenpeace nel suo report – anziché disincentivare l’uso della plastica monouso, le compagnie come Coca-Cola e PepsiCo hanno collaborato con i giganti dei combustibili fossi per promuovere il riciclo.

Greenpeace non si fa problemi a fare “nomi e cognomi”: nel report punta infatti il dito contro Coca-Cola, PepsiCo, Nestlé, Mondelez, Danone, Unilever, Colgate Palmolive, Procter&Gamble e Mars, che acquistano imballaggi da aziende che, a loro volta, si riforniscono da ExxonMobil, Shell, Chevron Phillips, Ineos e Dow.

“Per molto tempo – si legge nel comunicato di Greenpeace – le multinazionali che impiegano plastica usa e getta per i loro prodotti ci hanno nascosto i legami con aziende dei combustibili fossili e petrolchimiche, mentre in realtà stanno lavorando per obiettivi comuni, continuando a inquinare il Pianeta e a danneggiare le comunità di tutto il mondo”. Per questo l’ong ha lanciato una petizione per chiedere alle aziende leader del mercato italiano di ridurre drasticamente il ricorso a bottiglie in plastica monouso, di cui l’Italia è uno dei Paesi leader nei consumi, per ridurre l’inquinamento marino e la dipendenza da petrolio e gas fossile.