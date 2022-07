Grubhub: negli USA prova gratuita di un anno per chi ha Amazon Prime

di Manuela 8 Luglio 2022

Tutti pronti e scalpitanti per l’Amazon Prime Day? Anche Grubhub a quanto pare è pronto ad approfittare dell’occasione in quanto negli USA l’azienda di food delivery ha promesso una prova gratuita di un anno a Grubhub+ a tutti i membri di Amazon Prime.

Grubhub+ è un servizio di abbonamento aggiuntivo che viene offerto ai clienti: in pratica offre agli utenti spese di consegna illimitate a 0 dollari su numerosi ristoranti tramite l’app.

Ariella Kurshan, senior vice president of Growth di Grubhub, ha spiegato che sia Grubhub che Amazon sono aziende che hanno trasformato la vita delle persone fornendo loro nuove scelte e nuova convenienza. E dichiara di essere contenta che i nuovi utenti Grubhub (ricordiamo che l’azienda un po’ di tempo fa era stata accusata di pratiche commerciali ingannevoli), che hanno già un abbonamento attivo ad Amazon Prime, possano ricevere, grazie a questa promozione, ulteriori consegne.

In effetti, soprattutto negli USA, molte persone trovano che le consegne di cibo da asporto sia ormai essenziale nella loro vita quotidiana, vuoi per questioni di tempo e impegni lavorativi, vuoi per semplice convenienza. Anni fa il food delivery era assai limitato: in pratica venivano consegnati solamente pizza o pollo, ma adesso in pratica è possibile consegnare quasi tutto. E da qui il passo a collaborare con Amazon Prime è un attimo.