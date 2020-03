Grugliasco: negozi di alimentari e ristoranti che consegnano a domicilio

Se cercate i negozi di alimentari, altre merci o i ristoranti che effettuano consegne a domicilio a Grugliasco, sappiate che Confesercenti li ha segnalati, indicando anche i contatti. Noi abbiamo deciso di riportarvi la lista, perché siamo certi che sia un servizio indubbiamente utile, in un momento in cui la spesa online è spesso complicata, con consegne molto lunghe e difficoltà a connettersi e a utilizzare il servizio correttamente. Inoltre, in questo momento, può essere certamente una buona idea, anziché fare lunghe code affollandoci nei supermercati delle grandi catene, sostenere con i nostri acquisti i piccoli e medi commercianti del territorio. Dunque ecco quali sono le realtà segnalate che potete contattare se avete bisogno di farvi consegnare generi alimentari e non solo:

Alimentari

TUTTASPESA SNC – 0114114141

Alimentari del Buongustaio – 0114054530

Bottega Granel – ALIMENTARI, IGIENE DELLA PERSONA, PRODOTTI PER LA CASA – 0114276188

Il forno di Noemi e Alessio – ALIMENTARI – 0114143249

Ristoranti

Aladino Pizza Kebab – 0117911272

Il Sagittario pizzeria – PIZZERIA – 011781687

Panetterie

Panetteria Tenerelli – 0117804135

Farmacie

FARMACIA SAN GIACOMO – 0117806920

Parafarmacia dott.ssa Armeni – IGIENE DELLA PERSONA, PRODOTTI PER LA CASA, FARMACI, PARAFARMACI, ALIMENTI PER ANIMALI – 0114275419

Oggetistica varia

OTTICA FOTO GAY – 011785393

Emozione profumi – 011781202