Gruppo Pam completa l’acquisizione di Dico

di Luca Venturino 4 Gennaio 2023

L’Agcom ha sentenziato il semaforo verde – un pollice in su, quello dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che di fatto va a sbloccare in maniera definitiva la manovra di acquisizione da parte del Gruppo Pam (o, a essere più precisi, da parte di IN’s) di ben 54 punti vendita di proprietà di Cesed e della sua controllata Dico. I supermercati di cui sopra, che di fatto si distinguono con le insegne TuoDì e FrescoMarket, sono distribuiti esclusivamente nel territorio delle regioni Lazio, Toscana, Umbria e Marche; rendendoli un profilo decisamente importante nel contesto della grande distribuzione del Centro del nostro caro e vecchio Stivale.

Gruppo Pam e Dico: i dettagli dell’accordo

La proposta avanzata dal Gruppo Pam, stando a quanto è stato fatto trapelare, riguarda in particolare 39 punti vendita con una dimensione complessiva di fatto compresa tra i quattrocento e i 2499 metri quadrati, e altri 15 superette di dimensione decisamente più modesta (compresa tra i cento e i 399 metri quadrati complessivi, a essere precisi); e di fatto è funzionale dare “completa esecuzione al piano concordatario omologato con provvedimento del Tribunale di Roma in data 21 giugno 2019”.

Come abbiamo brevemente anticipato in apertura, infatti, nella vicenda è stato coinvolto anche l’Agcom in quanto comporta l’acquisizione del controllo di parti di impresa. Più precisamente, come ha sottolineato l’Autorità garante, la manovra costituisce una concentrazione ed è pertanto soggetta all’obbligo di comunicazione preventiva “in quanto il fatturato totale realizzato, nell’ultimo esercizio a livello nazionale, dall’insieme delle imprese interessate dall’operazione è stato superiore a 517 milioni di Euro” e il fatturato realizzato nell’ultimo esercizio “a livello nazionale dalle imprese oggetto di acquisizione è stato superiore a 31 milioni di Euro”.

Stando a quanto lasciato trapelare dalla stessa Agcom, per di più, l’operazione “interessa il settore della grande distribuzione organizzata di prodotti alimentari e non alimentari di largo consumo”, e come accennato va naturalmente a impattare anche sui mercati merceologici dei supermercati e delle superette.

L’Agcm pertanto “ritiene che la concentrazione in esame non sia idonea a ostacolare in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati ea determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante”.

La sopracitata IN’s Mercato è una società del Gruppo Pam, attivo nel commercio al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari di largo e generale consumo, e opera nel settore di riferimento sotto le insegne Panorama, Pam, Pam local, IN’s e gestisce una rete franchising contraddistinta dalle insegne Metà, Pam club, Pam Express e Pam local.