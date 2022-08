Guala Closures, leader dei tappi per bottiglie, aprirà un nuovo stabilimento in Cina

Guala Closures, azienda che si occupa della produzione di tappi per bottiglie, aprirà un nuovo stabilimento a Chengdu, in Cina.

di Luca Venturino 26 Agosto 2022

Guala Closures, azienda che si occupa della produzione di tappi per bottiglie di alcolici, vini, acqua, bevande e olio ha di recente firmato un accordo per l’apertura di un nuovo stabilimento a Chengdu, in Cina. Secondo quanto lasciato trapelare dalla stessa società, il nuovo laboratorio in terra cinese – che prevede un piano di investimenti di circa 29 milioni di euro – avrà una produzione stimata di 130 milioni di tappi l’anno, e si occuperà principalmente della realizzazione di chiusure per i mercati premium e di lusso – chiara indicazione della volontà del brand di rafforzare la propria posizione in questo particolare settore. Più precisamente, lo stabilimento andrà a estendersi su di un’area di 13 mila e 800 metri quadrati, fornendo lavoro a 110 dipendenti.

“La costruzione del nuovo stabilimento rappresenta un importante traguardo che ci permette di rafforzare la nostra presenza in Cina” ha dichiarato Gabriele del Torchio, Presidente e Amministratore Delegato di Guala Closures. “Per ciò che concerne il mondo del lusso, il settore è contraddistinto da una forte frammentazione e da una crescente domanda sul mercato per prodotti raffinati e curati nei minimi dettagli. Perciò, l’investimento nello stabilimento di Chengdu rappresenta la nostra fiducia nel mercato cinese e il nostro impegno nel mantenere un posizione di leadership nel nostro settore, in forte crescita nelle zone asiatiche”.