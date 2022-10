Gubbio: vomito e diarrea dopo il pranzo di pesce al ristorante con tonni pescati dai commensali

A Gubbio molti convitati hanno manifestato vomito e diarrea dopo un pranzo a base di pesce in un ristorante. Solo che i tonni mangiati li avevano pescati proprio i commensali stessi.

di Manuela 21 Ottobre 2022

Andiamo a Gubbio perché una comitiva di pescatori sportivi si è sentita male dopo un pranzo di pesce al ristorante. La cosa curiosa è che hanno mangiato i tonni da loro stessi pescati prima che si scatenassero il vomito e la diarrea.

Tutto è accaduto domenica scorsa. Tramite video e audio presenti sui social, una società di pesca sportiva ha spiegato di essere andata in un ristorante nel centro di Gubbio per mangiare i tonni da loro stessi pescati. solo che qualcosa non è andato nel modo previsto.

Molti dei commensali, dopo aver mangiato il pesce crudo auto-pescato, hanno cominciato a manifestare una diarrea acuta accompagnata da vomito. I sintomi sono stati così intensi da necessitare dell’aiuto del personale medico. Anzi: qualcuno ha parlato di una “scena apocalittica”.

I sintomi sono comparsi poco prima della conclusione del pasto. Alcuni commensali hanno prima cominciato ad accusare nausea e un forte mal di stomaco che, poco dopo, si sono trasformati in un attacco di diarrea acuta. Altri, invece, sono dovuti correre in bagno o addirittura fuori dal locale perché colti da conati di vomito incoercibili. Fra gli astanti si è subito scatenato il panico, ma qualcuno ha avuto la prontezza di chiamare il 118.

Sul posto, visto che si parlava di una comitiva di 40 persone, ecco che sono intervenute due ambulanze: alcuni dei membri del gruppo sono stati poi ricoverati in ospedale con codice verde. Rimane ancora da chiarire la causa dell’intossicazione alimentare.

Che si sia trattato anche in questo caso della sindrome sgombroide come accaduto a Belluno? Qui diversi commensali erano rimasti intossicati dopo aver mangiato del tonno fresco al ristorante.