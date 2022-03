Gucci Osteria a Seoul: il nuovo ristorante aprirà il 28 marzo

di Luca Venturino 16 Marzo 2022

Tutto è pronto per l’apertura della Gucci Osteria da Massimo Bottura a Seoul, capitale della Corea del Sud: situata all’ultimo piano del flagship store Gucci Oak nel distretto di Itaewon, il locale accoglierà i clienti a partire dal 28 marzo 2022. Come vi avevamo già anticipato, quello a Seoul è il quarto di una serie di raffinati locali contemporanei che si distinguono per la volontà di mischiare creatività, eleganza, giocosità e sensualità alla cucina tradizionale italiana.

Se volete già assicurarvi uno dei 28 posti a sedere nella sala da pranzo principale (o, se preferite le viste panoramiche, uno dei 36 sulla terrazza), non temete: il sito ufficiale di Gucci Osteria Seoul è già operativo e pronto ad accogliere le vostre prenotazioni. I menu, elaborati da chef Massimo Bottura in persona, includeranno interpretazioni creative di pietanze incentrate sulla tradizione italiana e nuove creazioni stagionali di ispirazione coreana, oltre ai piatti d’autore di Gucci Osteria come l’Emilia Burger e i Tortellini con Crema di Parmigiano Reggiano.

“C’è un filo invisibile che attraversa ciascuna delle Gucci Osteria a livello globale” spiga Massimo Bottura “quello che intreccia il cibo italiano con il cibo e i prodotti di altre grandi cucine globali”. Un filo che passa anche attraverso il design degli interni, ispirati dall’avamposto originale di Firenze, con riferimenti al Rinascimento italiano e all’eclettico mix di estetica abbracciato da Gucci. “La Corea, come l’Italia” conclude chef Bottura “abbraccia il suo cibo come parte della sua cultura, e sono assolutamente entusiasta di dare il benvenuto a tutti nel nostro avamposto di Seoul”.