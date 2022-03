Guerra Russia Ucraina: gli Usa bloccano l’import di vodka e caviale

di Valentina Dirindin 12 Marzo 2022

Gli Usa non importeranno più vodka e caviale, i due simboli enogastronomici russi per eccellenza: l’annuncio del blocco all’import sovietico dopo l’invasione russa in Ucraina arriva dallo stesso presidente degli Stati Uniti Joe Biden, che alla lista dei prodotti vietati aggiunge anche i diamanti. “Non vogliamo combattere una guerra contro la Russia in Ucraina”, ha detto Biden, spiegando che la priorità è quella di “evitare assolutamente la terza guerra mondiale”.

Però la Russia non può restare impunita – prosegue il presidente americano – e quindi bisogna procedere con ulteriori blocchi economici, che dovrebbero essere fatte congiuntamente con altre nazioni in modo da sferrare “un altro duro colpo per l’economia russa che sta già soffrendo molto per le nostre sanzioni”. Niente più vodka, caviale o diamanti russi: le nuove sanzioni degli Stati Uniti prevedono infatti il blocco totale delle importazioni di pesce, preparati del pesce (caviale), alcolici, diamanti non industriali dalla Russia.

Non solo: contemporaneamente Joe BIden fissa anche lo stop anche alle esportazioni di beni di lusso verso Mosca e la Bielorussia, per colpire gli oligarchi nei loro acquisti quotidiani. Vietata qualunque esportazione o vendita, diretta e indiretta, di beni di lusso a cittadini russi; investimenti in qualsiasi settore della Federazione Russa; esportazione o vendita di banconote in dollari. “Mentre continuiamo a cercare loro superyacht e le loro case per le vacanze, renderemo più difficile l’acquisto di prodotti di fascia alta fabbricati nel nostro paese, vietando l’esportazione di beni di lusso in Russia”.