Guerra Russia Ucraina: il banco alimentare di Kiev sta finendo le scorte

di Valentina Dirindin 12 Marzo 2022

La Food Bank Kiev, il Banco alimentare dell’Ucraina che aiuta consegnando cibo alle persone civili che si trovano bloccate nel Paese a causa dell’invasione e dei bombardamenti russi, sta finendo le scorte. A lanciare l’allarme, tramite Adnkronos/Labitalia, è Nadiya Borysenko, fondatrice della Kiev City Charity Foundation ‘Food Bank’, il Banco alimentare dell’Ucraina.

“Stiamo ancora operando a Kiev e stiamo recuperando cibo da magazzini che stoccavano per scuole o altre istituzioni che hanno chiuso e lo stiamo ridistribuendo all’ospedale perché non ha scorte. Ma stanno finendo anche queste derrate ed è impossibile portare aiuti a Kiev”. Insomma: inizia a mancare il cibo per la popolazine bisognosa di aiuto, che naturalmente aumenta giorno dopo giorno sotto i colpi di arma dell’esercito russo. La situazione è resa ancora più drammatica dalla difficoltà fisica di recuperare i pochi aiuti che ci sono, come spiega Nadiya Borysenko: “Un altro problema grave è che le persone non possono muoversi dai rifugi per andare a prendere il cibo ed è molto pericoloso consegnarlo”.

“Abbiamo due punti di distribuzione nella città di Leopoli e abbiamo ricevuto nei giorni scorsi un primo camion con 33 bancali di cibo da Toidupank, il membro Feba in Estonia. L’altro magazzino è a Chernivsti, 280 km a sud/est di Leopoli. Da queste due città portiamo cibo alle città più piccole non ancora bombardate. Stiamo cercando volontari perché non bastano, pur essendosi presentati in tanti ad aiutare”