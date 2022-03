Guerra Russia-Ucraina: le conseguenze sui prezzi arrivano fino all’Australia

Le conseguenze sui prezzi di gas e generi alimentari della guerra tra Russia e Ucraina sono arrivate fino in Australia.

di Luca Venturino 11 Marzo 2022

Nel villaggio globale del ventunesimo secolo non c’è posto nascondersi, e non c’è modo di ignorare ciò che accade dall’altra parte del mondo. Le conseguenze economiche della guerra tra Russia e Ucraina, infatti, hanno colpito anche l’Australia, che è relativamente dipendete dalle esportazioni di materie prime e dunque esposta alle oscillazioni dei mercati internazionali: una dipendenza che potrebbe aiutarla a trovare nuovi fonti di materie prime non russe.

Nel frattempo, però, i cittadini australiani devono sopportare gli aumenti ai prezzi di gas, energia (che sono comunque più contenuti rispetto a quelli europei) e soprattutto dei generi alimentari: basti pensare che l’export Russo-Ucraino di grano si aggira intorno alle 60 milioni di tonnellate, più del doppio del raccolto record australiano risalente all’anno scorso. Raccolto che sarà penalizzato anche dalla sospensione delle esportazioni di fertilizzanti russi e dalle inondazioni nell’Australia orientale, un evento locale che ha contribuito a innalzare le aspettative di inflazione ai massimi dal 2014 grazie al conseguente aumento di costi di costruzione e manodopera e ai problemi a molte catene di trasporto.