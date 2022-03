Guerra Russia-Ucraina: prezzo del grano mai così alto in 14 anni

di Luca Venturino 3 Marzo 2022

Non è un caso che l’Ucraina sia sovente chiamata il “paniere d’Europa”. Insieme alla Russia, infatti, rappresenta circa il 29% delle esportazioni mondiali di grano, il 19% delle forniture mondiali di mais e l’80% delle esportazioni mondiali di olio di girasole. I prezzi si erano già inaspriti nel corso della prima settimana del conflitto, ma ora hanno raggiunto il livello più alto mai visto negli ultimi 14 anni.

Nella giornata di ieri, mercoledì 2 marzo 2022, il grano ha raggiunto la quantità più alta di cui il prezzo di una data merce può aumentare di un solo giorno, registrando un rialzo del 7,62% (il più alto, per l’appunto, da marzo 2008). E anche il mais non scherza: nella stessa giornata ha raggiunto la cifra di 7,5 dollari per staio, il livello più alto da dicembre 2012. “Ciò che sta succedendo ai prezzi del grano e del mais in questi giorni è sintomo che stiamo vivendo un’importante momento storico di inflazione alimentare” ha commentato mercoledì mattina Helima Croft, responsabile della strategia globale delle materie prime di RBC Capital Markets al “Worldwide Exchange” della CNBC.