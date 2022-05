Guida alle Birre d’Italia 2023 è in uscita: le novità e i numeri

di Luca Venturino 19 Maggio 2022

La Guida alle Birre d’Italia 2023 è pronta a essere sfogliata, letta e – perché no – anche gustata: la presentazione si terrà in quel di Roma, alla Città dell’Altra Economia – Ex Mattatoio di Testaccio, il 3 il 4 giugno a partire dalle 10:30 con tanto di grande degustazione delle etichette più rappresentative degli 80 produttori e produttrici premiati da Slow Food, ma i più curiosi potranno già trovarla in tutte le librerie già a partire dal 25 maggio. Giunta alla sua ottava edizione, la Guida è frutto del lavoro di oltre 90 collaboratori capitanati dai curatori Luca Giaccone ed Eugenio Signoroni, e punta a farsi notare da un pubblico composto non più solo dagli esperti del settore, ma anche dagli appassionati e dai più semplici curiosi.

In che modo? È presto detto: il racconto di ogni singola birra verrà accompagnato da alcuni descrittori immediati che permettono a tutti di formare un’idea qualitativa che renda il momento della degustazione (che diciamocelo, leggere e basta serve ben a poco) un’occasione didattica. Ecco dunque che la birra può essere dolce, maltata, secca, fruttata o erbacea – termini precisi che permettono un coinvolgimento più efficace del pubblico, per l’appunto. Un pubblico che di fatto avrà modo di saziare ogni sua curiosità grazie a un notevole ampiamento dei contenuti: i birrifici recensiti passano infatti da 387 a 456 mentre le birre da 1917 diventano ben 2346. Novità assoluta invece la sezione dedicata ai produttori di sidro e alle loro creazioni, un settore in fervente crescita in Italia, che di fatto vanta già una forte presenza in Trentino, Alto Adige Südtirol, Valle d’Aosta e Piemonte.

Come di consueto, inoltre la Guida riconoscerà con la Chiocciola le aziende che più si distinguono per la qualità e la costanza dei loro prodotti e per l’attenzione rivolta al territorio e all’ambiente, con 38 birrifici e 3 produttori di sidro premiati; mentre le aziende che esprimono un’elevata qualità media su tutta la produzione verranno riconosciute con il simbolo dell’Eccellenza, quest’anno conferito a 80 birrifici e 7 produttori di sidro. Spazio anche alle birre e ai sidri che vantano caratteristiche peculiari o che suggeriscono modalità di consumo facili e immediate (651 in tutto). Ultima novità (ma non per importanza), i locali in cui sarà possibile comprare e bere birra saranno raccontati in maniera più estensiva grazie all’impiego di un nuovo elenco di simboli che andranno a indicare coloro che si distinguono in maniera onnicomprensiva per la selezione e il servizio delle birre o di altri prodotti, oltre che per l’accoglienza.