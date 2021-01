Guida Michelin 2021 Francia: un trionfo al femminile

É uscita finalmente anche la più importane delle Guide Michelin 2021, quella dedicata al Paese dove tutto è nato, la Francia, ed è una guida che vede un bellissimo trionfo al femminile, con tante chef donna premiate.

Il lancio della nuova edizione della Guida Rossa è avvenuto questa mattina, direttamente dalla Torre Eiffel, in onda su Youtube e Facebook, come pandemia impone.

I cugini d’Oltralpe aggiungono alla lista un nuovo tre stelle Michelin: è il ristorante AM, a Marsiglia, dove la squadra dello chef Alexandre Mazzia propone una cucina decisamente creativa per una ventina di coperti. Sono invece due le nuove due stelle Michelin francesi: il Marsan della chef, imprenditrice e volto dell’edizione francese del programma TV “Top Chef” Helene Darroze a Parigi e il ristorante La Merise dello chef Cédric Deckert in Alsazia, a Laubach.

Ben 54 ristoranti conquistano la loro prima stella: un risultato straordinario viste le difficoltà della pandemia che hanno reso inevitabilmente più complesse anche le operazioni degli ispettori Michelin. Ecco quali sono:

Mickaël Féval, Aix-en-Provence

Les Sources de Fontbelle, Angoulême

La Rotonde des Trésoms, Annecy

Ristorante Vincent Favre Félix, Annecy

Louroc, Antibes / Cap d’Antibes

Pollen, Avignone

Auberge Pom’Poire, Azay-le-Rideau

ONA, bacino di Arcachon / Arès

Castel Marie-Louise, La Baule

The Gabriel Observatory, Bordeaux

L’Ardoise du Marché, Boulleret

La Vieille Tour, Cellettes

Le Verbois, Chantilly / St-Maximin

La Mère Germaine, Châteauneuf-du-Pape

Les Foudres, Cognac

Cibo, Digione

Au Gourmet, Drusenheim

Le Donjon – Domaine Saint-Clair, Étretat

Auberge du Cep, Fleurie

Opidom, Fondettes

La Table de la Mainaz, Gex

Le Fantin Latour – Stéphane Froidevaux, Grenoble

Le Cerisier, Lille

Miraflores, Lione

Rustico, Lione

Il Domaine du Colombier, Malataverne

Le Bistronomique, Manosque

Signature, Marsiglia

The Dining Room at Château de Mazan, Mazan – Carpentras

La Table d’Antonio Salvatore a Rampoldi, Monaco

Leclere, Montpellier

Pastis, Montpellier

Reflet d’Obione, Montpellier

Roza, Nantes

The Manor of the Regatta, Nantes / Carquefou

The Agitators, Nizza

Duende, Nîmes

Pantagruel, Paris

Shabour, Parigi

Gaya di Pierre Gagnaire, Parigi

Trente-Trois, Parigi

MoSuke, Parigi

Oxte, Parigi

Mulino di Rosmadec, Pont-Aven

Auberge du Pont, Pont-du-Chateau

Ocra, Rueil-Malmaison

Colette, Saint-Tropez

Villa Salone, Salon-de-Provence

Les Plaisirs Gourmands, Schiltigheim

Au Crocodile, Strasburgo

L’Or Bleu, Théoule-sur-Mer

Le Panoramic, Tignes

Castello di Massillan, Uchaux

The Secret Garden, La Wantzenau

Sono stati inoltre distribuiti numerosi premi speciali. Undici pasticceri sono stati premiati nella categoria “Passion Dessert”, e in diverse categorie hanno trionfato le donne: Delphine Alemany (La Closerie, Ansouis) e Marion Denieul (Maison Tiegezh, Guer) hanno vinto il premio per la sala e il servizio, mentre Vanessa Massé, di Pur & V (Nizza) ha vinto il premio per la sommellerie. Due le giovani chef premiate quest’anno: Coline Faulquier (Signature, Marsiglia) e Mory Sacko (Mosuke, Parigi), entrambe premiate anche con una stella. Sono state infine annunciate 33 nuove stelle verdi, che premiano i ristoranti impegnati nella gastronomia sostenibile.