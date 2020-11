Guida Michelin 2021: i ristoranti che hanno perso la stella

Immaginavamo una Guida Michelin 2021 più buona, nell’anno della pandemia, e invece, tutto sommato, gli ispettori Michelin si sono dati da fare anche con le bocciature. Dieci in tutto i ristoranti che hanno perso la stella, per motivi diversi e non – hanno tenuto a specificare durante la presentazione della nuova edizione, ancora in corso – per legati al Covid-19: non sono stati infatti presi in considerazione i ristoranti chiusi per il lockdown dovuto al Coronavirus e non ancora riaperti.

Quindi, i ristoranti che nella Guida 2021 perdono la loro stella Michelin sono:

Bacco, Barletta;

Il Riccio, Capri;

La Corte, Follina;

Marc Lantieri al Castello, Grinzane Cavour;

Casa del Nonno 12, Mercato San Severino;

Bye Bye Blues, Palermo;

Al Ferrarut, Rivignano;

Enoteca al Parlamento Achilli, Roma;

Osteria La Fontanina, Verona;

Al Capriolo, Vodo Cadore.

Seguiranno polemiche? Se è vero che il giudizio è sospeso in caso di inattività, dati i tempi che corrono, è altrettanto vero che restare aperti in questa situazione non è la migliore delle condizioni possibili per lavorare come si deve. E magari, ci permettiamo di dire, nemmeno per giudicare. Oppure, chissà, i ristoranti in elenco avrebbero comunque perso il benedetto macaron; forse erano già nella “lista nera” degli ispettori.

In ogni caso noi, questi ispettori, ce li aspettavamo più buoni per questa edizione 2021.