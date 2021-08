Guida Michelin 2021 Taipei & Taichung: c’è anche uno dei ristoranti più lussuosi del mondo

di Valentina Dirindin 26 Agosto 2021

Arriva l’edizione 2021 della Guida Michelin Taipei & Taichung, e tra i premiati c’è anche uno dei ristoranti più lussuosi al mondo.

Giunta alla quarta edizione, la versione di Taipei della Guida Rossa contiene ben 246 ristoranti, di cui 33 che hanno ottenuto almeno una stella Michelin e 91 che sono stati scelti come locali Michelin Bib Gourmand.

Due i ristoranti che hanno ricevuto la stella verde per la dedizione e l’impegno per una cucina sostenibile. In totale, Taipei può vantare un ristorante tre stelle Michelin (il cantonese Le Palais), sette bistellati (L’Atelier de Joël Robuchon, promosso da una a due stelle, va a unirsi a Logy, RAW, Shoun RyuGin, Sushi Amamoto, Taïrroir e The Guest House) e ventuno ristoranti monostellati (tre in più dell’anno scorso, il De Nuit, il Fujin Tree Taiwanese Cuisine & Champagne e il T+T.).

Tra i monostellati del paese c’è anche l’A-Cut, inserito di recente dalla Guida Michelin nella classifica dei “ristoranti più lussuosi del mondo”, in compagnia dei ben più noti Alléno Paris au Pavillon Ledoyen o Le Louis XV – Alain Ducasse à l’Hôtel de Paris. Tra i Bib Gourmand segnalati dalla Guida Taipei & Taichung ci sono anche ben 23 bancarelle di street food.