Guida Michelin 2022 Francia: Hélène Darroze entra nella storia con la sesta stella

di Luca Venturino 22 Marzo 2022

Hélène Darroze l’ha fatto di nuovo ma, dopotutto, di che ci stupiamo? La regina delle stelle entra a spalle larghe nella storia conquistando, ancora una volta (la sesta!) una stella Michelin, la prima nel suo locale in Provenza Hélène Darroze à Villa La Coste. Che poi diciamocelo, che non fosse già parte della storia dopo aver ottenuto cinque stelle in una settimana è opinabile, ma in ogni caso quest’ultima conquista è il punto esclamativo che accompagna il suo nome nell’Olimpo della cucina.

Immerso nel cuore della tenuta Château La Coste vicino ad Aix-en-Provence, Hélène Darroze à Villa La Coste è stato inaugurato nel luglio 2021 come un palazzo di lusso moderno che celebra la raffinatezza e l’armonia con la vita artistica del circondario. Qui, chef Darroze lavora a stretto contatto con il suo team composto dall’Head Chef Thomas Pezeril, Chef Pâtissière Marion Desmasures e dal manager Donato Caldarelli. Il ristorante è uno dei 41 a essere stati premiati nella nuova edizione della Guida Michelin Francia, presentata poche ore fa.

“Abbiamo aperto Hélène Darroze à Villa La Coste solamente la scorsa estate, quindi sono estremamente felice per lo chef Thomas Pezeril e per il resto del team di aver ricevuto questo riconoscimento in così poco tempo” ha commentato Hélène Darroze. “Siamo stati ispirati dalla posizione e dalla ricca abbondanza e diversità di frutta e verdura di questa regione. Grazie, Paddy e Mara Mckillen (proprietari di Villa La Coste, ndr) per avermi dato l’opportunità di cucinare in un posto così bello e la libertà di presentare la mia visione della gastronomia provenzale”.