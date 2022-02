Guida Michelin 2022 Francia: la presentazione avverrà nel territorio del Cognac

di Luca Venturino 7 Febbraio 2022

La Guida Michelin ha annunciato che la presentazione della selezione della Francia avverrà nel territorio del Cognac in data 22 marzo: una scelta che, al di là dei simbolismi, ha radici in motivi puramente economici. La Guida, infatti, ha ricevuto del sostegno in forma pecuniaria da diversi partner locali come i dipartimenti della Charente e della Charente Marittima, della città di Cognac, Grand Cognac e la regione della Nuova Aquitania.

Non sorprenderà, dunque, che nel corso dell’evento al territorio in questione sarà riservato un posto d’onore. “Dal settore del Cognac ai prodotti della regione della Charente” si legge nel comunicato ufficiale ” la cerimonia sarà concepita come una celebrazione di artigiani, produttori e professionisti dei settori che alimentano il menu della cucina francese identità culturale e culinaria”. Chiaro, nell’affidarsi a partner locali per il finanziamento dei propri eventi la Guida fa alzare sopracciglia e alimenta gli interrogativi: come rimanere sicuri dell’imparzialità degli ispettori quando questi si trovano al tavolo delle comunità con cui si hanno avuto rapporti d’affari? Dopotutto, togliere un stella a un ristorante di un dipartimento o di una città che ha appena pagato diverse centinaia di migliaia di euro per ospitare i festeggiamenti potrebbe creare qualche malinteso, per usare un eufemismo.