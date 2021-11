Guida Michelin 2022: i 20 nuovi ristoranti Bib Gourmand

di Valentina Dirindin 18 Novembre 2021

Mancano pochi giorni all’annuncio della Guida Michelin 2022, l’evento degli eventi della gastronomia italiana, e intanto vengono anticipati al pubblico dei curiosi venti nuovi ristoranti Bib Gourmand. In attesa del 23 novembre, giorno in cui verrà lanciata la nuova edizione della guida rossa (e verranno date o tolte le stelle), venti nuovi ristoranti potranno attaccare fuori dalle loro porte la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi, nel linguaggio gastronomico mondiale simbolo di un ristorante che propone una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo a meno di 35€.

Ecco dunque quali sono i nuovi ristoranti Bib Gourmand secondo la Guida Michelin 2022, :

Bistrot Donatella Oviglio, Alessandria

Antiche Sere, Torino

Da Sapì, Esine (BS)

Dalie e Fagioli, Manerba del Garda (BS)

Osteria della Villetta, Palazzolo sull’Oglio (BS)

La Piazzetta, Montevecchia (LC)

Le nove scodelle, Milano

Trippi, Sondrio / Montagna in Valtellina (SO)

Trattoria da Zamboni, Arcugnano / Lapio (VI)

Palmerino – Il Bacalà a Sandrigo Sandrigo (VI)

L’Ortone, Firenze

Carnal, Roma

Hosteria Grappolo d’Oro, Roma

Moi, Roma

Prati Rione Gastronomico, Roma

Gerani, Sant’Antonio Abate (NA)

Barz8, Bisceglie (BT)

Josto, Cagliari

Hub, Macomer (NU)

Coxinendi, Sanluri (VS)

Con questi venti nuovi nomi la lista dei Bib Gourmand in Italia sale a 255 ristoranti.

“Roma è la città che vanta il primato di Bib Gourmand: 10 in totale, di cui 4 novità. Tra queste, la nuova avventura di Roy Caceres presso il “Carnal”, proposta vivace e moderna, e il MOI, un bistrot dalla cucina “fresca” e dall’ampia personalizzazione, che rispetta la stagionalità dei prodotti e la loro reperibilità sul territorio. E, ancora, l’Hosteria Grappolo d’Oro ed il Prati Rione Gastronomico, due proposte di ristorazione semplici e molto differenti tra loro, nelle quali il primo esalta la tradizione ed il secondo esprime gastronomia e cucina in due ambienti distinti, in una formula moderna e di qualità”, afferma Sergio Lovrinovich, Direttore della Guida Michelin Italia .

Le regioni italiane con più Bib Gourmand sono l’Emilia Romagna (35 ristoranti), il Piemonte (32), la Lombardia (31), la Toscana (23) e il Veneto (22).