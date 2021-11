Guida Michelin 2022, i ristoranti che perdono la stella

di Dissapore 23 Novembre 2021

Non solo nuove stelle e grandi conferme alla presentazione della Guida Michelin 2022 per l’Italia: sono stati annunciati anche i ristoranti che avevano una stella e ora non ce l’hanno più. La presentatrice Fjona Cakalli ha sottolineato che i motivi della perdita della stella – ricordiamo che la Rossa premia i ristoranti e non gli chef – non sono le chiusure avvenute o annunciate durante l’anno: si tratta proprio degli ispettori della Guida che non hanno ritenuto più un locale all’altezza.

Tra gli esclusi spiccano i fratelli Costardi, Christian e Manuel del ristorante da Cinzia, e anche Ora d’aria di Firenze. Ecco l’elenco completo:

La Stüa de Michil, Alta Badia (BZ)

L’aria, Blevio (CO)

Le Colonne, Caserta

Le Petit Bellevue, Cogne (AO)

La Taverna, Colloredo di Monte Albano (UD)

Ora d’aria, Firenze

Villa Giulia, Gargnano (BS)

It, Milano

Ambasciata, Quistello (MN)

La Fenice, Ragusa

Bistrot 64, Roma

Il Ridotto, Venezia

Osteria Da Fiore, Venezia

Il Portale, Verbania/Pallanza (VB)

Cinzia da Christian e Manuel, Vercelli