Guida Michelin 2022 Londra: c’è anche il kebab di un ristorante indiano

di Marco Locatelli 10 Maggio 2022

Nell’ultimo aggiornamento della Guida Michelin 2022 di Londra è “spuntato” anche un ristornate indiano che prepara kebab, ubicato a sud della capitale britannica.

Il ristorante in questione è l’Heritage, locale di West Dulwich, che ha aperto all’inizio del 2021 ed è guidato dallo chef Dayashankar Sharma, con 30 anni di esperienza nel settore alle spalle. Originario del Rajasthan, nell’India settentrionale, Dayashankar si ispira alla cucina di sua madre.

Parlando con Great British Chefs, ha detto: “Quando ero piccolo seguivo mia madre ovunque, quindi ogni volta che cucinava in cucina, c’ero anch’io. Man mano che crescevo, le tecniche che usava hanno iniziato a interessarmi e ho iniziato a fare domande”.

“In India quasi tutte le famiglie preparano ogni pasto da zero, dalla colazione alla cena, quindi c’era molto da vedere, e poi quando c’erano i festival c’erano molti dolci e pasti celebrativi, il che era ancora più eccitante”.

Dopo aver studiato per un diploma in gestione alberghiera, Dayashankar si è fatto le ossa lavorando nel gruppo di hotel Oberoi, poi al gruppo Taj, sviluppando una profonda conoscenza della cucina regionale indiana. Il suo viaggio professionale alla fine lo ha portato nel Regno Unito, in particolare a Reading.

Il ristorante Heritage con 48 coperti offre sia un menu à la carte che un menu degustazione, dove Dayashankar dà una svolta contemporanea alle ricette tradizionali indiane. I clienti troveranno un’intera sezione del menu dedicata ai kebab, dove si trovano prodotti del calibro di Bharwan Mushroom (fungo Portobello ripieno con feta e spezie tritate), Paneer Aur Pineapple Tikka e Salmon Methi Kebab (filetto di salmone scozzese, foglie di fieno greco, senape e peperoncini rossi tritati).