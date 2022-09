Guida Michelin 2022 Toronto: arrivano le prime 13 stelle per il Canada

di Manuela 15 Settembre 2022

Come precedentemente annunciato, la “Rossa” è arrivata per la prima volta in Canada. Certo, ci ha messo un po’ per farlo, ma si può dire che abbia iniziato col botto: questa prima edizione della Guida Michelin 2022 Toronto vanta 13 stelle (con 12 ristoranti da una stella e un bistellato).

Durante uno speciale evento tenutosi a Toronto, la Guida Michelin ha spiegato che sono stati 74 i ristoranti della più grande città del Canada che hanno impressionato il loro team. Gwendal Poullennec, direttore internazionale della Guida, ha spiegato che Toronto ha molto da offrire per quanto riguarda diversità e sapori unici. E ritiene che la città non solo abbia esordito con un grande inizio, ma che abbia anche un grande potenziale.

La maggior parte dei ristoranti di Toronto premiati dalla Guida si trovano in centro città e si occupano di cucina dell’Europa occidendale o di cucina giapponese. Dodici sono i ristoranti premiati con una stella:

Aburi Hana: cucina giapponese con lo chef Ryusuke Nakagawa

Alo: cucina contemporanea con sensibilità europee e asiatiche

Alobar Yorkville: cucina francese

Don Alfonso 1890: ovviamente cucina italiana

Enigma Yorkville: cucina contemporanea guidata dallo chef Quinton Bennett

Edulis: cucina contemporanea che offre un menu ispirato al Mediterraneo

Frilu: cucina contemporanea che propone elementi giapponesi

Kaiseki Yu-zen Hashimoto: cucina giapponese guidata dallo chef Masaki Hashimoto

Osteria Giulia: di nuovo cucina italiana guidata dallo chef Rob Rossi che pesca nella tradizione marinara della Liguria per il suo menu

Quetzal: cucina messicana

Shoushin: cucina giapponese guidata dallo chef Jackie Lin

Yukashi: cucina giapponese guidata dallo chef Daisuke Izutsu

Un solo ristorante, invece, ha ottenuto sin da subito le due stelle: è il ristorante giapponese Sushi Masaki Saito. Guidato dallo chef Masaki Saito (sì, sempre lui, quello che in precedenza aveva già gestito un ristorante a due stelle a Manhattan), qui pasteggerete ammirando un bancone hinoki di 200 anni fa.

Nessuno dei ristoranti, invece, ha ottenuto le tre stelle. La Guida Michelin ha anche assegnato a 17 ristoranti il titolo di Bib Gourmand, quelli con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Fra di essi spiccano il Fat Pasha, il Bar Raval, il R&D e l’Indian Street Food Company. Altri locali, come il Pompette, il Chubby’s Jamaican, l’Actinolite, il Canoe e il Mother’s Dumplings sno stati segnalati per quanto riguarda sommelier, servizio e selezione di cocktail.

Ma non finisce qui: la prossima città canadese a comparire nella Guida Michelin sarà Vancouver.