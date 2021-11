Guida Michelin 2022: Tre Olivi, ristorante dello chef Giovanni Solofra, passa da zero a due stelle

La premiazione più clamorosa della Guida Michelin 2022 è forse quella dei Tre Olivi di Paestum, che passa in un colpo solo da zero a due stelle.

di Valentina Dirindin 23 Novembre 2021

Tra le novità più notevoli di questa edizione della Guida Michelin 2022, che premia in particolar modo il Sud Italia, c’è stato il ristorante Tre Olivi di Paestum, in provincia di Salerno, che è passato da zero a due stelle in un colpo solo.

Lo chef, Giovanni Solofra, è salito sul palco della cerimonia di premiazione davvero molto emozionato, e in effetti il suo è un risultato che non viene raggiunto spesso in un percorso, quello della Guida Rossa, che la maggior parte delle volte è graduale. Lo chef Solofra è un nome noto nel panorama gastronomico italiano: ha infatti passato ben dodici anni alla corte dello chef Heinz Beck (e ha preso una stella Michelin al suo St George Restaurant di Taormnina), prima di aprire la sua creatura in compagnia dell’imprenditore Peppino Pagano all’interno del suo hotel Savoy Beach.

“Un’esperienza gastronomica sensoriale e territoriale, la grande personalità dello chef Giovanni Solofra emerge dalla sua proposta di cucina, capace di sorprendere per finezza, gusto, idea e tecnica. Generosità, precisione, minuziosità in ogni preparazione sono le parole d’ordine per produrre accostamenti spesso intriganti”, questa la motivazione con cui la Guida Michelin ha assegnato i due macaron al ristorante di Paestum.