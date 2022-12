Guida Michelin 2023 Pechino: Niko Romito riconferma la stella del suo ristorante

di Manuela Chimera 21 Dicembre 2022

Tutti pronti per la Guida Michelin 2023 di Pechino? Qui, accanto alle nuove stelle, ecco che nelle riconferme figura anche la stella al ristorante di Pechino di Niko Romito. Anzi, lo stesso chef sul suo account Instagram ha confermato che il suo Il Ristorante – Niko Romito di Pechino ha mantenuto la sua stella Michelin.

Guida Michelin 2023 Pechino: tutte le stelle

La Guida Michelin Pechino è arrivata ormai alla sua quarta edizione. Non ci sono nuovi tristellati: due erano lo scorso anno e due sono rimasti quest’anno, il King’s Joy e lo Xin Rong Ji (Xinyuan South Road). Idem dicasi per i ristoranti a due stelle: erano tre l’anno scorso e tre sono rimasti quest’anno (Chao Shang Chao, Jingji e Wulixiang Shanghai Cuisine). Tuttavia abbiamo un paio di nuovi stellati in più rispetto alla passata edizione.

Finalmente il TRB Hutong è riuscito a ottenere la tanto sospirata stella Michelin, dopo anni che la inseguiva invano. Inoltre è stata confermata anche la stella Michelin a Il Ristorante – Niko Romito presso il Bulgari Hotel di Pechino, quella ottenuta lo scorso anno.

Nel corso della manifestazione che ha svelato le nuove stelle, sono stati anche assegnati i premi speciali:

Guide Service Award: Li Wenhao del Huangting Restaurant

Guide Young Chef Award: Wang Haoquan del Lu Shanglu Restaurant

Guide Sommelier Award: Yang Zhengquind dello Xin Rongji

Il tristellato King’s Joy ha, poi, mantenuto anche la sua stella Verde.

Guida Michelin 2023 Pechino: ristoranti tre stelle Michelin

Questi sono i ristoranti con tre stelle Michelin di Pechino:

King’s Joy

Xin Rong Ji (Xinyuan South Road)

Guida Michelin 2023 Pechino: ristoranti due stelle Michelin

Questi sono i ristoranti con due stelle Michelin di Pechino:

Chao Shang Chao

Jingji

Wulixiang Shanghai Cuisine

Guida Michelin 2023 Pechino: ristoranti una stella Michelin

Questi sono i ristoranti con una stella Michelin di Pechino:

Cai Yi Xuan

Country Kitchen

Forum

Fu Chun Ju

Furong

Gastro Aesthetics DaDong

Huaiyang Fu

Il Ristorante – Niko Romito

In Love (Gongti East Road)

Jing

Jing Yaa Tang

Lao Ji Tang (Gongrentiyuchang South Road)

Lei Garden (Jinbao Tower)

Ling Long

Lu Shang Lu

Lu Style

Mansion Cuisine by Jingyan

Mio

Opera BOMBANA

Poetry Wine (Dongsanhuan Middle Road)

Seventh Son

Sheng Yong Xing (Chaoyang)

The Beijing Kitchen

The Georg

The Tasty House

TRB Hutong

Vege Wonder

Xin Rong Ji (Jianguomenwai Street)

Xin Rong Ji (Jinrong Street)

Zhiguan Courtyard

Zijin Mansion

Guida Michelin 2023 Pechino: ristoranti Bib Gourmand

Sono 19 i ristoranti Bib Gourmand di Pechino, quelli con un buon rapporto qualità/prezzo:

Bao Du Jin Sheng Long

Bao Yuan

Gong De Lin

Jingyi (Xicheng)

Keeami (Chaoyang)

Ladychai (Haidian)

Lao Chuan Ban

Liu Quan Ju

Niujie Halal Man Heng Ji

No.69 Fangzhuanchang Zhajiangmian (Fangzhuanchang Hutong)

Pangmei Noodles

Rong Cuisine (BaiziWan South Er Road)

The Red Chamber

Tianchumiaoxiang Vegetarian

Tong He Ju (Yuetan South Street)

Yibin

Yinsan Douzhi

Yu Hua Tai (Xicheng)

Zen

Questo il post di Instagram dove Niko Romito ha dato la conferma della sua stella, ricordando a tutti che questo è stato il primo dei ristoranti che il suo gruppo ha aperto all’interno dei Bulgari Hotels & Resorts nel 2017, un progetto che ha portato la cucina italiana nel mondo e la semplicità nel mondo del lusso: