Guida Michelin 2023, per l’Italia si contano 146 new entry

La Guida Michelin 2023 Italia si è arricchita di 146 new entry: diamoci un'occhiata insieme, dividendole di regione in regione.

di Luca Venturino 25 Ottobre 2022

Le prove a tavola degli ispettori Michelin hanno già segnalato 146 nuovi ristoranti in tutta Italia che presto avranno l’onore di cucire sulla propria divisa la tanto desiderata Stella Michelin. Secondo quanto riportato dai colleghi dell’ANSA, non ci è ancora dato a sapere il numero effettivo di stelle o altri pittogrammi riservati ai singoli locali, ma la lista complessiva è di fatto già stata fatta trapelare. Diamoci dunque un’occhiata, dividendo le new entry della Guida Michelin 2023 Italia di regione in regione:

Abruzzo: Aprudia a Giulianova (Teramo); FOrma contemporary restaurant a L’Aquila. Materia Prima a Castel di Sangro. Nole a Pescara. Soms a Pescara. Tamo a Spoltore (Pescara). Yoichi a L’Aquila.

Aprudia a Giulianova (Teramo); FOrma contemporary restaurant a L’Aquila. Materia Prima a Castel di Sangro. Nole a Pescara. Soms a Pescara. Tamo a Spoltore (Pescara). Yoichi a L’Aquila. Basilicata: Bramea a Palazzo San Gervasio (Potenza).

Bramea a Palazzo San Gervasio (Potenza). Campania: Aquadulcis a Vallo della Lucania (Salerno); Casa Colonì a Paestum. Casa Gallo a Pompei; Casa Rispoli a Cava de’ Tirreni; Casamare a Salerno. Cru.do.re a Napoli. Essencia Restaurant a Napoli; Hydra a Salerno. Le Reve a Forio (Ischia-Napoli). Locanda Gesù Vecchio a Napoli. Marotta a Squille. Michelasso a Napoli. Mima a Vico Equense. Noa a Napoli. Suscettibile a Salerno. Urubamba a Napoli. Volta del Fuenti a Vietri sul Mare.

Aquadulcis a Vallo della Lucania (Salerno); Casa Colonì a Paestum. Casa Gallo a Pompei; Casa Rispoli a Cava de’ Tirreni; Casamare a Salerno. Cru.do.re a Napoli. Essencia Restaurant a Napoli; Hydra a Salerno. Le Reve a Forio (Ischia-Napoli). Locanda Gesù Vecchio a Napoli. Marotta a Squille. Michelasso a Napoli. Mima a Vico Equense. Noa a Napoli. Suscettibile a Salerno. Urubamba a Napoli. Volta del Fuenti a Vietri sul Mare. Calabria: Locanda Toscano a Pizzo Calabro.

Locanda Toscano a Pizzo Calabro. Emilia Romagna: Ahimè a Bologna; Alto a Fiorano Modenese; Bottega Aleotti a Crevalcore; Makorè a Ferrara. Trattoria Da Lucio a Rimini. Trattoria da Me a Bologna.

Ahimè a Bologna; Alto a Fiorano Modenese; Bottega Aleotti a Crevalcore; Makorè a Ferrara. Trattoria Da Lucio a Rimini. Trattoria da Me a Bologna. Friuli Venezia Giulia: AB Osteria Contemporanea a Lavariano (Udine); Indiniò a Raveo (Udine). Osteria Sant’Andrea a Brazzacco (Udine). Sostansa a Pordenone.

AB Osteria Contemporanea a Lavariano (Udine); Indiniò a Raveo (Udine). Osteria Sant’Andrea a Brazzacco (Udine). Sostansa a Pordenone. Lazio: Cipasso Bistrot a Roma; Dolia a Gaeta (Latina). Forma a Civitavecchia.Giano a Roma. Locanda Altobelli a Terracina. Locanda Marchesani a Pomezia. Mogano a Formello. Namo Ristobottega a Tarquinia. Osteria della Trippa a Roma. Poldo e Gianna Osteria a Roma. Pulejo a Roma. Rinaldi al Quirinale a Roma. Romanè a Roma. Sintesi a Ariccia. Terramadre a Nettuno.

Cipasso Bistrot a Roma; Dolia a Gaeta (Latina). Forma a Civitavecchia.Giano a Roma. Locanda Altobelli a Terracina. Locanda Marchesani a Pomezia. Mogano a Formello. Namo Ristobottega a Tarquinia. Osteria della Trippa a Roma. Poldo e Gianna Osteria a Roma. Pulejo a Roma. Rinaldi al Quirinale a Roma. Romanè a Roma. Sintesi a Ariccia. Terramadre a Nettuno. Liguria: Bino Ricchebuono a Savona; Casa della Rocca a Dolcedo (Imperia). Osteria della Foce a Genova. Osteria Didù a Imperia.

Lombardia: Ad Astra a Santa Maria della Versa (Pavia): Altatto a Milano; Bolle a Lallio (Bergamo); Borgia Milano a Milano; Ca’ Mila a Alserio (Como). Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo). Cut Ristorante a Caravaggio (Bergamo); Da Nadia a Clusane d’Iseo (Brescia): Dry Aged a Milano; Felter alle Rose a Salò (Brescia). Filo a Lezzeno (Como); Giannino a Milano.Grow Restaurant a Albiate (Monza e Brianza). Il Colmetto a Ponte Cingoli (Brescia). Impronta a Albairate (MIlano). La Cucina de’ Mibabbo a Milano. La Locanda di Fabio e Vale a Offanengo (Cremona). Lino a Pavia. Locanda Viola a Pagazzano (Bergamo). Mater Bistrot a Milano. Moebius a Milano. Mos a Desenzano del Garda (Brescia). Motelombroso a Milano. Osteria degli Angeli a Malnate (Varese). Remulass a Milano. Sucar Brusc a Mantova. Vivace a Brescia.

Ad Astra a Santa Maria della Versa (Pavia): Altatto a Milano; Bolle a Lallio (Bergamo); Borgia Milano a Milano; Ca’ Mila a Alserio (Como). Contrada Bricconi a Oltressenda Alta (Bergamo). Cut Ristorante a Caravaggio (Bergamo); Da Nadia a Clusane d’Iseo (Brescia): Dry Aged a Milano; Felter alle Rose a Salò (Brescia). Filo a Lezzeno (Como); Giannino a Milano.Grow Restaurant a Albiate (Monza e Brianza). Il Colmetto a Ponte Cingoli (Brescia). Impronta a Albairate (MIlano). La Cucina de’ Mibabbo a Milano. La Locanda di Fabio e Vale a Offanengo (Cremona). Lino a Pavia. Locanda Viola a Pagazzano (Bergamo). Mater Bistrot a Milano. Moebius a Milano. Mos a Desenzano del Garda (Brescia). Motelombroso a Milano. Osteria degli Angeli a Malnate (Varese). Remulass a Milano. Sucar Brusc a Mantova. Vivace a Brescia. Marche: Anastasia a Civitanova Marche (Macerata); Dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pesaro Urbino). Il Tiglio a Montemonaco (Ascoli Piceno). Osteria Zanchetti a Fossombrone (Pesaro Urbino). Portanova a Urbino. Signore te ne ringrazi a Macerata.

Anastasia a Civitanova Marche (Macerata); Dalla Gioconda a Gabicce Monte (Pesaro Urbino). Il Tiglio a Montemonaco (Ascoli Piceno). Osteria Zanchetti a Fossombrone (Pesaro Urbino). Portanova a Urbino. Signore te ne ringrazi a Macerata. Piemonte: /gu.stà.re/oltrecucina a Borgomanero (Novara); Caffè Bertaina Ostaria a Mondovì (Cuneo); Caffè delle Rose Bistrot a Verbania; Cucine Nervi a Gattinara.Da Politano a Boves (Cuneo). De Gustibus a Chieri (Torino). Faulà a Cerreto Langhe. I 5 Sensi a Cuneo. Opera a Torino. Tuorlo a Torino. Vascello d’Oro a Carrù. z’ Makanà Stubu a Macugnaga.

/gu.stà.re/oltrecucina a Borgomanero (Novara); Caffè Bertaina Ostaria a Mondovì (Cuneo); Caffè delle Rose Bistrot a Verbania; Cucine Nervi a Gattinara.Da Politano a Boves (Cuneo). De Gustibus a Chieri (Torino). Faulà a Cerreto Langhe. I 5 Sensi a Cuneo. Opera a Torino. Tuorlo a Torino. Vascello d’Oro a Carrù. z’ Makanà Stubu a Macugnaga. Puglia: Coquus a Lucera. La Kucina a Foggia. Maraviglioso Osteria Moderna a Polignano a Mare.

Coquus a Lucera. La Kucina a Foggia. Maraviglioso Osteria Moderna a Polignano a Mare. Sardegna: Al Veda a Aglientu.

Al Veda a Aglientu. Sicilia: Limù a Bagheria (Palermo). Mec Restaurant a Palermo. Palazzo Branciforte a Palermo. Qualia a Cefalù. Secondo Tempo a Termini Imerese. Zàghara Restaurant a Caltanissetta.