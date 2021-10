Guida Michelin: accordo con la Franciacorta per ospitare le prossime tre edizioni

La Franciacorta porta a casa un importante accordo: per i prossimi tre anni ospiterà la presentazione della Guida Michelin Italia.

di Valentina Dirindin 21 Ottobre 2021

Storico accordo per la Franciacorta, che si aggiudica le prossime tre presentazioni delle nuove edizioni della Guida Michelin Italia. Per i prossimi tre anni, dunque, la Guida Rossa e tutto il seguito di chef premiati verranno ospitato nel Bresciano, grazie a una partnership stretta con gli imprenditori vitivinicoli del Consorzio dell’area franciacortina.

“Franciacorta è sinonimo internazionale di cultura del vino, di rispetto ed ascolto del territorio”, si legge nella nota che annuncia l’accordo stretto tra i due partner. “La partnership con l’azienda Michelin è un riconoscimento importante che va nella direzione di premiare il grande impegno di questa terra e la sua denominazione per la promozione del made in Italy nel mondo». Un colpaccio della Franciacorta, verrebbe da dire, vista l’importanza che il carrozzone al seguito delle presentazioni Michelin (giornalisti nazionali e internazionali, chef, pr e compagnia bella) può avere in termini di visibilità del territorio e dei suoi prodotti vitivinicoli se adeguatamente sfruttato.

Sembra averlo ben compreso Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, che commenta così il risultato: “Dobbiamo moltissimo alla ristorazione che rappresenta il meglio dell’esperienza gastronomica tricolore. I nostri vini trovano in questi ambasciatori del gusto e del made in Italy preziosi alleati nelle tavole più importanti nel mondo”.