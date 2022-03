Guida Michelin approda per la prima volta a Dubai

La Guida Michelin approda per la prima volta nella città di Dubai: la prima selezione di ristoranti sarà svelata nel corso dell'anno.

di Luca Venturino 30 Marzo 2022

La Guida Michelin approda a Dubai, città che ospita una scena gastronomica tra le più variegate e multiculturali al mondo, forte della voce di talentuosi chef locali e internazionali che declinano l’offerta gastronomica attraverso una diversità che va dalla tradizione emiratina fino a quella delle altre 200 nazionalità che convivono qui.

Nuovo posto, stesse regole: i criteri di selezione saranno gli stessi già collaudati e ben noti agli ispettori della Guida Michelin, ossia la qualità degli ingredienti, la tecnica della preparazione, l’equilibrio dei sapori, la personalità dello chef attraverso la cucina e la coerenza nel tempo e nell’intero menu.

“Dubai entrerà a far parte della famiglia Michelin e sveleremo questa nuovissima selezione nel corso dell’anno” ha commentato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin. “Mostreremo il meglio della gastronomia di Dubai, che rifletterà non solo il lusso e la ricchezza per cui la città è famosa, ma anche l’ampia varietà di cucine presenti grazie alla posizione e alla storia della città. Accanto agli avamposti di molti chef di fama mondiale, ci concentreremo su semplici ristoranti di quartiere, dove la cucina di Dubai e del Medio Oriente, con la sua ricca cultura, si rivela con grande effetto. Questa selezione fornirà ai viaggiatori gourmet una visione unica della diversità che offre la gastronomia di questa eccitante città”.