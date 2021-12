Guida Michelin Belgrado: la prima edizione segnala 14 ristoranti

di Luca Venturino 13 Dicembre 2021

La Guida Michelin approda per la prima volta a Belgrado, capitale della Serbia, premiando un totale di 14 ristoranti che offrono un panorama culinario vario e generoso, in grado di declinarsi secondo uno stile classico, autentico, moderno e anche creativo; nel pieno segno di un Paese che storicamente è stato crocevia di scambio tra Oriente e Occidente.

Non sorprende, dunque, trovare influenze turche, ungheresi, mediterranee, balcaniche (ovviamente) e perfino giapponesi, tutte rapportate alle ricche e fertili terre del paesaggio serbo. Tra i locali segnalati spiccano Iva New Balkan Cuisine, vincitore del Premio Michelin Bib Gourmand, dove i clienti possono gustare ricette balcaniche tradizionali e raffinate in un contesto moderno e accogliente; e il Bela Reka, che si è contraddistinto per il suo impegno verso la sostenibilità ambientale. Situato nel centro città, il Bela Reka si pone come obiettivo la promozione degli agricoltori e dei produttori locali, in modo da preservare l’identità della cucina tradizionale serba.

Di seguito il resto dei locali premiati dagli Ispettori Michelin nel corso del 2021: