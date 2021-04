Guida Michelin: esce l’edizione Malta, cinque i ristoranti stellati

La nuova edizione della Guida Michelin Malta 2021 premia altri due ristoranti dell’isola, che si vanno ad aggiungere al piccolo gruppetto di stellati della destinazione.

Cinque in tutto i ristoranti di Malta che ottengono il macaron per il 2021, e se il numero vi sembra minuscolo tenete comunque conto che si tratta di un’isola con circa 500mila abitanti.

I nuovi ristoranti maltesi stellati sono il Bahia a Lija e l’ION – The Harbour a La Valletta. Bahia, che prende il nome dalle arance per le quali la regione è conosciuta, è un bistrot situato in un tranquillo villaggio, guidato dallo chef Tyrone Mizzi. L’ION è invece il ristorante di un lussuoso hotel con vista sul Grand Harbour, guidato dallo chef Andrew Borg. I loro nomi vanno a unirsi al De Mondion a Mdina e all’Under Grain e al Noni a La Valletta.

Cinque appunto gli stellati di questa seconda edizione della guida Michelin maltese, che conta in totale trentuno ristoranti segnalati nelle isole di Malta e Gozo.

“L’anno scorso ha creato enormi sfide per l’industria dell’ospitalità in tutto il mondo e il nostro cuore è rivolto a tutti coloro che stanno lottando in questi tempi difficili”, ha detto Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin, in occasione del lancio della nuova edizione Malta. “I nostri ispettori, come i ristoranti stessi, si sono dovuti adattare, ma siamo stati molto contenti che abbiano potuto trascorrere del tempo sulle isole e trovare due nuove stelle Michelin da aggiungere alla guida”.

[Fonte: Times of Malta]