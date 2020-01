Guida Michelin Francia 2020: i nuovi ristoranti stellati (e chi ha perso la stella)

Anche in Francia è arrivato il momento della guida gastronomica più famosa al mondo: la Michelin Francia ha svelato i nuovi ristoranti stellati 2020, e anche quelli che hanno perso la stella.

Qualcosa, per la verità, era già trapelato, in particolare la notizia eclatante riguardante il leggendario ristorante di Paul Bocuse, L’Auberge de Pont de Collonges , che ha perso la sua terza stella. Per il resto, la nuova edizione francese della Guida Rossa conta tre nuovi 3 stelle, 11 nuovi 2 stelle, e 49 nuovi 1 stella (tredici dei quali a Parigi).

I ristoranti tre stelle francesi salgono dunque a ventinove, con l’ingresso ai massimi livelli del Ristorante Christopher Coutanceau (impegnato nella pesca sostenibile), dell’Ostau de Baumanière (guidato dallo chef Glenn Vie) e del Kei dello chef Kobayashi, primo ristorante giapponese a ricevere il massimo riconoscimento della Michelin in Francia.

Tra i nuovi due stelle fanno in particolar modo parlare di sé Le Sarkara di Courchevel dello chef Sébastien Vauxion, ristorante (unico al mondo) dedicato esclusivamente al mondo dei dessert e L’Abysse di Parigi di Yannick Alléno e Yasunar Okazaki, che riesce nell’impresa di raggiungere la seconda stella appena un anno dopo aver ottenuto la prima. Gli altri nuovi bistellati francesi sono:

– Stéphane Carrade, Le Skiff Club (Arcachon)

– Lionel Giraud, La Maison Saint-Crescent (Narbonne)

– Eric Canino, La Voile (Ramatuelle)

– Pierre Lambinon, Py-r, (Tolosa)

– Kazuyuki Tanaka, Racine (Reims)

– Thierry Karakachian, l’Atelier Joël Robuchon Etoile (Parigi)

– David Bizet, Le Taillevent (Parigi)

– Stéphanie Le Quellec, La Scène (Parigi)

– Anthony Bisquerra, La Table de l’Alpaga (Megève)

Tra coloro che hanno perso la stella, oltre al ristorante di Paul Bocuse, fa discutere anche Florent Ladeyn, ex finalista di Top Chef 2013, che si è dichiarato stupito dalla decisione, spiegando però che la rispetta, aggiungendo – molto professionalmente: “La guida Michelin è, alla fine, anche semplicemente un cliente. Pertanto, abbiamo deluso una persona per quanto riguarda i criteri di valutazione e me ne dispiaccio.”

Ecco invece l’elenco completo dei nuovi monostellati francesi:

– Aix-En-Provence – Château de la Gaude

– Avignone – La Vieille Fontaine

– Beaune/Pernand-Vergelesses – Le Charlemagne

– Biarritz – L’Atelier Alexandre Bousquet et Le Moulin d’Alotz

– Bordeaux: L’Oiseau Bleu, Soléna et Tentazioni

– Buxy – L’Empreinte

– Carantec – Nicolas Carro

– Chambretaud – La Table du Boisniard

– Courchevel/Le Praz – Azimut

– Avignone – La Vieille Fontaine

– Gémenos – La Magdeleine

– Gevrey-Chambertin – La Table d’Hôte

– Kervignac – Château de Locguénolé

– Langon – Claude Darroze

– Le Broc/Issoire – Origines

– Le Lavandou – L’Arbre au Soleil

– Lumio – A Casa di Ma

– Lione – Les Apothicaires etSaisons

– Montbron – Moulin de la Tardoire

– Montluçon – La Chapelle

– Nizza – Pure & V

– Parigi : Fleur de Pavé, Marcore , Anne , Le Sergent Recruteur , Solstice , Le Jules Verne, PavYllon, Aspic , L’Innocence, Le Rigmarole, L’Oiseau Blanc, Le Faham by Kelly Rangama, Jacques Faussat.

– Rennes – Holen

– Replonges – La Huchette

– Romorantin-Lanthenay – Grand Hôtel du Lion d’Or

– Saint Cannat – Le Mas Bottero

– Saintes – Le Dallaison

– Salignac-Eyvigues – La Meynardie

– Talloires – L’Auberge de Montmin

– Tolosa – Hedone

– Trébeurden – Manoir de Lan-Kerellec

Villeneuve-Loubet/Villeneuve-Loubet-Plage – La Flibuste-Martin’s

[Fonte: Les Echos]