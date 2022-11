Guida MICHELIN Italia 2023: i nuovi Bib Gourmand

La Guida Michelin annuncia in anticipo i Bib Gourmand 2023, i ristoranti in cui si mangia con un ottimo rapporto qualità prezzo.

di Valentina Dirindin 2 Novembre 2022

Sono 29 i nuovi Bib Gourmand annunciati dalla Guida Michelin 2023, come da consuetudine, svelati in anteprima sul lancio della 68a edizione della Guida Michelin Italia, che si terrà in Franciacorta il prossimo 8 novembre. Si tratta, tradizionalmente, dei ristoranti dal vincente rapporto qualità – prezzo, caratterizzati dal simbolino con la faccia sorridente dell’Omino Michelin che si lecca i baffi.

I nuovi Bib Gourmand portano dunque la lista totale a 257 ristoranti che – secondo la Guida Rossa – propongono una piacevole esperienza gastronomica, con un menu completo ad un ottimo rapporto qualità prezzo. E fa bene la Michelin a non lasciarsi andare a indicazioni specifiche sulla fascia di prezzo, in un’epoca in cui le cosiddette osterie contemporanee costano quasi come ristoranti stellati.

Detto ciò, ecco chi sono i 29 nuovi Bib Gourmand d’Italia:

Vascello d’Oro, Carrù (CN)

Ai Burattini, Adrara San Martino (BG)

Osteria del Miglio 2.10, Pieve San Giacomo (CR)

Maso Palù, Brentonico (TN)

Boivin, Levico Terme (TN)

Locanda Moscal, Affi (VR)

Dalla Rosa Alda, San Giorgio di Valpolicella (VR)

Osteria Mondo D’Oro, Verona (VR)

Osteria dai Coghi, Villa Albarè (VR)

Ahimè, Bologna

Osteria La Solita zuppa, Chiusi (SI)

Nida, Lucca (LU)

Futura Osteria, Monteriggioni (SI)

Da Pode, San Gigmignano (SI)

Sot’ajarchi (AN)

Cile’s, Fano (PU)

Osteria Zanchetti, Fossombrone (PU)

FØRMA contemporary restaurant, L’Aquila

Nole, Pescara

Forma, Civitavecchia (RM)

QuarantunoDodici, Fiumicino (RM)

Osteria della Trippa, Roma

Romanè, Roma

53 Untitled, Roma

Namo Ristobottega, Tarquinia (VT)

La Locanda Gesù Vecchio, Napoli

Casa Gallo Pompei (NA)

Coquus Lucera (FG)

Trattoria Margherita, Arborea (OR)

Il conteggio finale vede regnare per numero di Bib Gourmand l’Emilia Romagna (e chi se no?), con 32 ristoranti segnalati. Seguono la Lombardia con 30, il Piemonte con 29, la Toscana con 25 e il Veneto con 22.