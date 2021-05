Guida Michelin: l’app 2021 vince i Webby Awards

La nuova app 2021 della Guida Michelin, che raggruppa quasi 20mila indirizzi in tutto il mondo, è stata premiata ai Webby Awards, i premi internazionali dedicati al magico mondo di internet e del digitale.

L’app, che è il primo progetto congiunto del team di Michelin e di Tablet Hotels, ha vinto il riconoscimento “Webby Honoree” nella categoria “App e software” all’International Academy of Digital Arts & Sciences.

Nella app – disponibile gratuitamente su sistemi Ios e Android – si possono trovare oltre 15mila ristoranti (tra stellati, Bib Gourmand e segnalazioni della Guida Rossa) e circa 6mila hotel selezionati da Tablet Hotels in tutto il mondo. L’esperienza digitale prevede una serie di funzioni per gli utenti, come la prenotazione diretta o la creazioni di playlist personalizzare da condividere con amici, familiari e colleghi.

“Con ques’app gli amanti del cibo possono esplorare le migliori esperienze alberghiere del mondo e prenotare senza mediazioni”, spiega Michael Davis, Chief Product Officer di Michelin Food & Travel.“E, per gli amanti degli hotel, altrettanto facile è la possibilità di abbinare i propri viaggi a un’esperienza gastronomica citata nella Guida Michelin”. Ma non solo: il progetto vuole rafforzare l’idea di comunità, facendo “emergere la community di persone appassionate e fedeli, il pubblico per cui abbiamo creato questo strumento”.