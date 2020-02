Guida Michelin Nord Europa 2020: due nuovi tristellati, delusione per il Noma

Sono due i nuovi tristellati della Guida Michelin Nord Europa 2020, ma non c’è il Noma di Renè Redzepi, che ancora non riesce nell’impresa di ottenere la terza stella. A guadagnare il massimo dei riconoscimenti della Guida Rossa sono il Geranium a Copenhagen e il Frantzen di Stoccolma.

Due nuove stelle in Danimarca (l’Alchemist di Copenhagen, entrato quest’anno in guida direttamente con il doppio macaron) e il Jordnær a Gentofte.

In Norvegia invece due stelle al RE-NAA di Stavanger e in Svezia all’Aloë di Älvsjö.

Sette nuove stelle, di cui una in Finlandia (l’Inari a Helsinki), una in Islanda (il Dill a Reykjavic), quattro in Norvegia (il Bare a Bergen, l’Omakase by Vladimir Pak a Oslo, il Speilsalen a Trondheim e l’Under a Lindesnes) e uno in Svezia (l’Etoile a Stoccolma).

Tra i premi speciali particolarmente significativo quello per lo chef mentore 2020, consegnato a Rasmus Kofoed del Geranium di Copenhagen. Il Sustainability Award 2020, invece, è andato a Magnus Ek e al suo tema all’Oaxen Krog and Oaxen Slip di Stoccolma, in Svezia.

A proposito di sostenibilità, ben 27 locali in Nord Europa sono stati premiati in questa nuova edizione della Guida con il simbolo del trifoglio, che indica i ristoranti sostenibili.