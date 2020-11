Guida Michelin Seoul 2021: ecco le stelle per la Corea del Sud

Siete pronti per la Guida Michelin Seoul 2021? La guida gastronomica internazionale ha rivelato quali siano i ristoranti stellati a Seoul, nella Corea del Sud. A dire il vero, non aspettatevi grosse novità per quanto riguarda le stelle: in pratica il numero di ristoranti presenti è sempre lo stesso dell’anno scorso, solamente alcuni locali si sono spostati di categoria.

In totale sono 178 i ristoranti che troverete nella Guida Michelin di Seoul, compresi i ristoranti Michelin Plate e Bib Gourmand. Un unico ristorante, il modernissimo 7th Door, compare sulla Guida per la prima volta: gestito dallo chef Kim Byong-jin, ha ottenuto la prima stella. Altri tre ristoranti, poi, sono stati promossi dal livello Michelin Plate guadagnando una stella: il ristorante giapponese Muni, il ristorante omakae Mitou e il ristorante L’Escape Hotel L’Amant Secret.

Confermati i due ristoranti a tre stelle di Seoul: il Gaon e il La Yeon continuano a mantenere il loro status per il quinto anno consecutivo, mentre è invariato il numero dei ristoranti a due stelle (sono sette).

In aggiunta, come già fatto con la Guida Michelin Pechino, ecco che è stata introdotta la categoria Green Star, dedicata ai ristoranti che fanno dela sostenibilità il loro punto di forza. In questo caso, a Seoul sono rientrati fra le Green Star il ristorante Hwanggeum Kongbat (si concentra sugli ingredienti locali e manda gli avanzi delle preparazioni del suo tofu fatto in casa nelle fattorie in modo da utilizzarli come mangime) e A Flower Blossom on the Rice (i suoi ingredienti arrivato quasi tutti da fattorie biologiche). Inoltre entrambi questi ristoranti fanno parte della categoria Bib Gourmand.

Questi sono tutti i ristoranti di Seoul stella per stella:

Tre stelle

Gaon

La Yeon

Due stelle

Mosu

Mingles

Kojima

Jungsik

Kwonsooksoo

L’Impression

Alla Prima

Una stella

Terreno

Hansikgonggan

Myomi

Onjium

Yu Yuan

Pierre Gagnaire

L’Amant Secret

Zero Complex

Joo Ok

Poom

L’Amitié

STAY

Bicena

7th Door

Muni

Votre Maison

Exquisine

Muoki

Mitou

Evett

Soigné

Table for Four

Auprès

