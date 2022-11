Guida Michelin Spagna 2023: anche il RavioXO di Dabiz Munoz prende una stella

di Valentina Dirindin 23 Novembre 2022

Anche RavioXO, spin off pop dello chef spagnolo più sopra le righe di ogni altro, Dabiz Munoz, prende una stella nella nuova edizione della Guida Michelin Spagna 2023. Durante il gala di presentazione della nuova edizione della guida, tenutosi a Toledo, RavioXO è stato premiato a soli sei mesi dall’apertura.

RavioXO: il progetto pop a base di ravioli

Situato nella Gourmet Experience del centro commerciale El Corte Inglés de Castellana di Madrid, con accesso indipendente da piazza Manuel Gómez-Moreno, RavioXO è il primo ristorante in un centro commerciale a ricevere un simile riconoscimento in tutto il mondo. RavioXO è il figlioletto più giovane dell’UniverXO gastronomico ideato da Dabiz Munoz: un omaggio alla pasta decontestualizzato da ogni cultura – italiana, cinese, orientale – per creare un linguaggio tutto nuovo, quello dello chef. Così, nella creazione dei piatti di RavioXO, Munoz mescola tecniche, consistenze, sapori, culture gastronomiche, fondendole insieme per creare ricette fortemente identitarie, così come è tutta la sua cucina.

A dirigere la cucina di RavioXO c’è Balo Ortiz, braccio guidato dalla mente di Munoz, che si dimostra un un grande cuoco dalla visione ampia e allargata, con la capacità di spaziare dall’alta cucina del DiverXo a progetti più pop come il RavioXO, appunto, ma anche lo StreetXO, il progetto di delivery El GoXO o anche i food truck.

Il commento di Dabiz Munoz

Così ora, dopo la proclamazione delle nuove stelle spagnole Dabiz Muñoz, il cui ristorante DiverXO continua ad essere l’unico ristorante a tre stelle di Madrid dal 2013, ha ora quattro stelle Michelin a sostegno del suo lavoro. “Che cosa incredibile!”, ha commentato Dabiz Munoz sulla sua pagina Instagram, postando il video della premiazione, ringraziando la Guida Michelin e tutto il suo team di lavoro e sua moglie, la show girl Cristina Pedroche. “Questa stella è più tua che mia”, ha aggiunto, riferendosi alla sua compagna di vita. “La conosciamo tutti al mondo XO, grazie per il tuo talento, la tua intelligenza, la tua creatività e la tua immensa generosità, sei la migliore”.