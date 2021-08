Guida Michelin svolta in UK: rivelerà nuovi ristoranti ogni mese

di Valentina Dirindin 25 Agosto 2021

La Guida Michelin UK ha appena annunciato “un nuovo approccio per rivelare i suoi ultimi consigli sui ristoranti”: pubblicherà infatti ogni mese alcune novità che verranno aggiunte alla Guida prima dell’evento di lancio annuale.

Una svolta, insomma, o perlomeno una “svoltina”: per quanto riguarda l’assegnazione di premi e riconoscimenti (Stelle, Stelle Verdi e Bib Gourmand) la Guida Rossa continua a rimandare, come sempre, alla cerimonia annuale di premiazione. Eppure, si fa evidentemente sentire l’esigenza di tenere incollati i fan più affezionati, e probabilmente anche quella di essere sul pezzo rispetto alle novità di settore.

Così, a partire dal 25 agosto, l’ultimo mercoledì di ogni mese la Michelin del Regno Unito regalerà – sul web e sull’app – alcuni nuovi consigli. Le voci dei ristoranti saranno evidenziate da un simbolo “Nuovo”, per una facile identificazione, e i ristoranti saranno anche presentati in modo più approfondito negli articoli mensili.

“Rivelando alcune delle novità incontrate dai nostri ispettori durante tutto l’anno, rafforziamo ulteriormente i legami con gli amanti del cibo”, ha spiegato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale delle Guide Michelin. “Inoltre, in un periodo ancora molto complicato e in cui il settore della ristorazione continua ad affrontare sfide e incertezze senza precedenti, ci auguriamo che queste regolari rivelazioni forniscano un’opportunità per mettere in luce la professione”.