Guida Michelin: tutte le nuove stelle della Croazia

Tre nuovi ristoranti stellati per la Guida Michelin 2021 in Croazia: un bottino che porta a dieci stelle il bottino totale per il Paese.

di Valentina Dirindin 8 Settembre 2021

È uscita anche la nuova Guida Michelin Croazia 2021, con tre novità nei ristoranti stellati.

Nonostante la pandemia, continua dunque l’assegnazione di stelle in tutto il mondo, e in particolare questa guida è interessante anche per il pubblico italiano, vista l’attrattiva che la Croazia ha come destinazione turistica non solo estiva.

Punto che è stato sottolineato anche dalla Guida Rossa, in occasione della premiazione: “La Croazia è una destinazione particolarmente interessante che permette a viaggiatori e buongustai di vivere esperienze gastronomiche autentiche e varie”, ha affermato Gwendal Poullennec, Direttore Internazionale della Guida. “Il Paese offre agli chef prodotti locali di eccezionale qualità, che li spinge a superarsi giorno dopo giorno”. “Questi ultimi mesi sono stati difficili per il Paese, non solo con l’emergenza sanitaria, ma anche con il micidiale terremoto.

Nonostante queste drammatiche prove, la scena culinaria croata è in crescita, soprattutto sulla costa e nella capitale. I nostri ispettori hanno potuto scoprire professionisti appassionati e impegnati nella loro terra”, ha proseguito Poullennec. Così, sono tre le nuove stelle croate: Agli Amici Rovigno, guidato dallo chef italiano Emanuele Scarello e aperto appena qualche mese fa in un bellissimo hotel di lusso; Alfred Keller, ristorante situato a Mali Losinj, un incantevole villaggio nel sud dell’isola di Lussino e Nebo, ristorante del moderno hotel Hilton Costabella di Rijeka, guidato dal giovane chef Deni Srdoč.

Sale così a dieci il numero di ristoranti stellati in Croazia, tutti premiati con un unico macaron.