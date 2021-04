Guida Michelin Washington: cinque nuovi stellati a DC

Sono cinque i nuovi stellati della Guida Michelin 2021 di Washington DC. Nonostante la pandemia metta indubbiamente in difficoltà il lavoro degli ispettori, lo show continua ad andare avanti e la Michelin continua ad assegnare le sue stelle in tutto il mondo.

Cinque sono i nuovi premiati a Washington, incluso un nuovo due stelle: si tratta di Jônt, ristorante dove lo chef Ryan Ratino si diverte con le tecniche di fermentazione giapponesi. Il trentenne Ratino è così il più giovane chef degli Stati Uniti a capo di un ristorante a due stelle Michelin.

Le altre novità includono Rooster & Owl, dove lo chef Yuan Tang propone un eclettico mix di sapori americani, asiatici, italiani e mediorientali; Xiquet, il locale spagnolo in stile valenciano dello chef Danny Lledó a Glover Park; Cranes, dove lo chef Pepe Moncayo serve piatti ispano-giapponesi ed El Cielo, uno dei ristoranti della catena fondata dallo chef colombiano Juan Manuel Barrientos e presente in quattro città del mondo (Medellín e Bogotá in Colombia, Miami e Washington negli USA).

The Inn at Little Washington, per ora, rimane invece l’unico ristorante con tre stelle nella guida Michelin di Washington DC. In totale, dunque, la città americana può contare su un tristellato, tre ristoranti con due stelle Michelin, e diciannove monostellati.

