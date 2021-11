Guinness, in arrivo la spillatrice per poter bere in casa

di Luca Venturino 24 Novembre 2021

È ben risaputo che la Guinness alla spina ha tutto un altro sapore rispetto a quella in lattina, comunemente reperibile in un supermercato qualsiasi: probabilmente è proprio questo il ragionamento che ha portato il brand di birra a lanciare sul mercato una spillatrice “domestica”, che permette di godersi il sapore morbido e avvolgente della Guinness dal divano di casa.

La Guinness Microdraught è stata di fatto lanciata all’inizio dell’anno in diversi pub e ristoranti e ora, con le vacanze di Natale alle porte, approda anche nelle case dei privati cittadini. La “tecnologia avanzata” (e sia chiaro, non lo intendiamo con ironia: sono le stesse parole usate da Guinnes) utilizzata dalla spillatrice permette di eseguire il famoso “versamento in due parti”, e permette di estrarre dalle lattine Microdraught esclusive una pinta con lo stesso aspetto di quella che viene servita nei pub.

Il tutto, acquistabile a partire da lunedì 6 dicembre, sarà messo in vendita con il prezzo di mille euro, e all’interno del kit sono comprese quattro lattine Microdraught e due bicchieri marchiati Guinness. “Dopo due anni di sviluppo, siamo incredibilmente entusiasti di portare la nostra tecnologia Guinness Microdraught nelle case questo Natale, segnando un momento fondamentale di continua innovazione per il marchio”, ha dichiarato il Presidente di Guinness Neil Shah. “”Che si tratti di versare la bevanda perfetta durante un incontro festivo, un regalo di Natale per un amico o un familiare, o semplicemente per godersi un drink iconico della roba nera a casa con i propri cari, Guinness Microdraught sarà sicuramente un successo tra gli amanti della birra”.