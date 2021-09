Gundam: le razioni di cibo del Principato di Zeon ora sono in vendita

Per i fan di Gundam, ecco che dal Giappone arrivano le razioni di cibo in dotazione ai soldati del Principato di Zeon.

di Luca Venturino 6 Settembre 2021

Probabilmente i fan di Gundam dovranno ancora aspettare qualche anno prima che gli iconici robottoni da combattimento escano sul mercato. Nel frattempo possono consolarsi con le razioni di cibo in dotazione ai soldati del Principato di Zeon per le campagne militari, appena entrate in commercio. Un tassello che si unisce all’enorme mosaico di serie animate, film, fumetti e anche videogiochi che è l’universo Gundam.

Le razioni di cibo sono realizzate dalla Sanritsu Seika, azienda della città di Hamamatsu, non molto lontano da dove sono prodotti i celebri modelli dei robot da combattimento che hanno reso il brand iconico. Ogni singola porzione si presenta come una lattina dal colore verde militare con il simbolo del Principato di Zeon stampato in giallo elettrico; all’interno alcune crocchette chiamate kanpan, mischiate a caramelle trasparenti.

Se aveste intenzione di acquistarle, potete farlo direttamente dal sito di Premium Bandai alla cifra di 7344 yen (circa 56 euro). Non temete per i tempi di consegna: le razioni hanno un tempo di scadenza di 5 anni. Dopotutto, sono state progettate per resistere ai combattimenti dei Gundam, non avranno problemi a giungere in Italia dalla Terra del Sol Levante.