Gwyneth Paltrow: gli assurdi regali di Natale a tema food suggeriti dall’attrice

Gwyneth Paltrow, attrice ormai abituata a stupirci con le sue trovate commerciali bizzarre, ha postato sul suo sito Goop una selezione di idee ragalo per Natale, con tanti articoli a tema food, per lo più stranissimi.

Non più della candela che profuma di vagina, bisogna dirlo, ma quanto a fantasia la star di Hollywood non le manda certo a dire. C’è davvero un po’ di tutto: un’intera sezione della sua “2020 goop Gift Guides” è dedicata al mondo della cucina, con 55 idee regalo che vanno da pentole e utensili vari a prodotti bio e naturali. C’è pure il set di spezie (a 40 dollari), o la confezione di pasta fatta a mano e caviale (249 dollari). Le pietre di sale, i wrap vegani e sostenibili, il kit per far crescere i funghi ostrica.

Poi c’è anche una sezione dedicata ai regali assurdi, se questi non lo fossero abbastanza. E allora troviamo la borsa porta anguria, il condimento al tartufo (che poverino, vai a sapere perché è finito nei regali ridicoli, così come la carne di Wagyu). Poi c’è la lampada a forma di baguette, o le torte gelatinose, prese da un sito dove se passi sulla torta con il cursore quelle si muovono budinosamente.

Insomma: grazie Gwyneth, ora abbiamo una vera gallery del mai più senza.