Halloween: i peggiori dolci per i denti dei bambini

Un dentista del New Jersey mette in classifica le caramelle più dannose che possiamo mangiare ad Halloween: bocciate quelle gommose, promosso il cioccolato.

di Valentina Dirindin 25 Ottobre 2021

Quali sono i dolciumi più pericolosi per i denti dei nostri bambini, che tradizionalmente ne fanno scorpacciata nella notte di Halloween? In occasione del prossimo “dolcetto o scherzetto”, Dr. Hajera Ali, un dentista di uno studio del New Jersey, ha fatto i calcoli, mettendo in classifica i dolci più dannosi e quelli che salvano un po’ di più dal pericolo carie.

“Le caramelle gommose sono probabilmente una delle peggiori opzioni” ha detto il Dr. Ali a Insider. “Si attaccano ai denti e devono essere masticate molto più di altre caramelle. Lo zucchero resta a contatto con i denti per un periodo di tempo più lungo e talvolta si attacca in aree difficili da pulire”.

Così come le caramelle gommose, anche quelle al caramello sono appiccicose e impiegano molto tempo per dissolversi. Poi ci sono i lecca lecca, che anche se non sono troppo appiccicosi per i denti, vengono comunque consumati lentamente, il che significa acidità prolungata che può logorare la dentatura. Sorprendentemente, anche le caramelle senza zucchero possono essere abbastanza acide da consumare lo smalto dei denti. Infine, secondo il Dr. Ali, l’opzione migliore resta il cioccolato, preferibile alle caramelle rispetto al rischio potenziale che rappresenta per i denti.

“Può essere mangiato rapidamente, si dissolve velocemente e si lava via facilmente dai denti”, afferma il medico. Largo al cioccolato, dunque, e buon Halloween!