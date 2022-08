Halloween, i produttori di caramelle anticipano una carenza di dolciumi: mancano le materie prime

di Luca Venturino 1 Agosto 2022

Halloween è ancora (relativamente) lontano, ma i campanelli d’allarme cominciano a suonare già da adesso: Michelle Buck, CEO di Hershey (colosso del cioccolato a stelle e strisce) ha infatti recentemente dichiarato che molto probabilmente la sua società non sarà in grado di “soddisfare pienamente la domanda dei consumatori” di caramelle e altre dolciumi. Si tratta a tutti gli effetti di una storia che ormai dovreste già conoscere: non si trovano più le materie prime, le catene di approvvigionamento sono in tilt dai tempi del Covid e, dulcis in fundo, i mercati internazionali devono ancora assorbire il trauma dello scoppio delle ostilità tra Russia e Ucraina.

Il risultato? Le risorse con cui lavorare erano limitate, e Hershey si è trovata costretta a scegliere se soddisfare del tutto la domanda del periodo di Halloween o garantire una presenza sugli scaffali più costante. “È stato un compromesso molto difficile” ha commentato a tal proposito la stessa Buck. “Inizialmente i problemi riguardavano semplicemente la logistica. Man mano che passava il tempo, però, sono emerse difficoltà nel procurarsi gli ingredienti e nell’aumento dei costi di produzione: l’ambiente geopolitico ha messo a dura prova gli affari”. Già, e nel frattempo la mano invisibile dell’inflazione continua a stritolare il portafoglio dei consumatori: negli Stati Uniti il tasso sfiora ormai la doppia cifra, e nel Regno Unito si parla di recessione.