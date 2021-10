Halloween, in Italia l’export di zucche genera 38 milioni di euro

di Luca Venturino 29 Ottobre 2021

Si avvicina sempre più Halloween, la notte delle streghe, che porta con sé l’usanza di lasciare una o più zucche intagliate fuori dalla porta di casa, illuminate dalla luce spettrale di una candela. Ma, oltre a essere protagoniste indiscusse di questo periodo, quello delle zucche è un export piuttosto importante per l’Italia, con il suo gettito di circa 38 milioni di euro.

Secondo le elaborazioni sui dati Istat effettuate da Packlink, piattaforma che confronta i servizi di spedizione per privati e aziende, il Bel Paese è infatti ottavo esportatore al mondo, con circa 2000 ettari di terreno dedicati alla coltivazione di questo ortaggio. Più in particolare, sul podio svetta la Lombardia, che è responsabile del 25% della superficie nazionale, ed è seguita da Emilia Romagna e Veneto. In Europa, invece, sono quasi 25000 gli ettari dedicati alla coltivazione di zucca, con Francia e Spagna che si contendono lo scettro di produttore principale. Negli ultimi 10 anni, inoltre la produzione europea è cresciuta del 64%: un aumento che potrebbe essere ricollegato alla crescente popolarità di Halloween, i cui festeggiamenti solo in Italia muovono un giro d’affari di circa 275 milioni di euro.