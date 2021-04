Hamburger gratis se ti tatui il logo della catena: succede negli Usa

Hamburger gratis per un anno: chi non li vorrebbe? In fondo, per averli, basta farsi tatuare il logo del ristorante in maniera permanente.

L’idea è di una catena di ristoranti della California: un piccolo pezzettino di pelle per la pubblicità del brand, e in cambio ecco una fornitura di hamburger gratuiti per un anno. Tra l’altro, sia chiaro, il tatuaggio non si paga nemmeno, è a carico del ristorante. Il lancio promozionale è stato fatto per celebrare il quarantesimo anniversario della catena di hamburger “Farmer Boys”; in collaborazione con un negozio di tatuaggi di West Hollywood, “The Honorable Society” e con il “Rockin ‘Ink Tattoo” di Las Vegas.

Chi è interessato all’offerta deve compilare un modulo online entro il 21 maggio per fissare un appuntamento. Possono partecipare solo i maggiorenni e si può scegliere tra tre diversi soggetti a colori, di circa 5 centimetri x 5 centimetri di grandezza. Peraltro, sono in tanti a volere un anno di hamburger gratis, a quanto pare.

Tanto che Farmer Boys ha fatto sapere che “a causa dell’enorme volume di richieste, non tutti coloro che inviano una query riceveranno un appuntamento”. Per coloro che non riusciranno a farsi tatuare in maniera permanente, la catena di ristoranti offre anche tatuaggi temporanei gratuiti con tutti gli acquisti all’interno dei suoi locali.

[Fonte: CNN]