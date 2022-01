Hangover, la maggior parte dei rimedi non ha basi scientifiche

Brutte notizie per il dopo sbronza: quasi tutti i rimedi pubblicizzati come miracolosi per l'hangover non hanno basi scientifiche, dice uno studio scientifico.

di Dissapore 4 Gennaio 2022

Tutti i rimedi per l’hangover, o quasi, sono privi di basi scientifiche. Lo dice uno studio, uno studio scientifico ovviamente, e non è una buona notizia per tutti quelli come noi che continuano a sbevazzare senza pensare al giorno dopo la sbronza. Oppure pensando di poter risolvere i problemi con metodi improvvisati. Ma pessima notizia soprattutto per tutti i produttori che, in buona o cattiva fede, pubblicizzano questa o quella sostanza come cura per i postumi da sbornia, sostanze che vanno da estratti vegetali a probiotici e vitamine.

I ricercatori del King’s College London e South London e del Maudsley NHS Foundation Trust chiedono un’esplorazione scientifica più rigorosa dell’efficacia dei rimedi per i postumi di una sbornia. “I sintomi di una sbornia possono causare disagio significativo e influire sull’occupazione e sul rendimento scolastico delle persone”, afferma l’autore principale, il dottor Emmert Roberts. “Date le continue speculazioni nei media su quali rimedi contro i postumi di una sbornia funzionino o meno, la domanda sull’efficacia delle sostanze che pretendono di trattare o prevenire i postumi di una sbornia sembra essere di notevole interesse pubblico”. La revisione sistematica mirava a consolidare e valutare le prove attuali per i trattamenti post-sbornia.

Nelle ore e nei giorni successivi al consumo eccessivo di alcol, molte persone manifestano sintomi di postumi di una sbornia come affaticamento, dolori, nausea e sensibilità alla luce e ai suoni. Di conseguenza, ci sono una serie di prodotti che tentano di scongiurare questi disturbi. La categoria più popolare per i prodotti che menzionano i postumi di una sbornia, secondo una ricerca di mercato, è quella degli integratori, seguita da bevande analcoliche, bevande calde e integratori sportivi; gli ingredienti comuni sono acqua, acido citrico, vitamina C, magnesio e vitamine del gruppo B.

“Il nostro studio ha rilevato che le prove su questi rimedi contro i postumi di una sbornia sono di qualità molto bassa ed è necessario fornire una valutazione più rigorosa. Per ora, il modo più sicuro per prevenire i sintomi della sbornia è astenersi dall’alcool o bere con moderazione”, afferma Roberts. Tutti gli studi inclusi nella revisione erano controllati con placebo e randomizzati e alcuni studi hanno mostrato miglioramenti statisticamente significativi nei sintomi della sbornia. Tuttavia, i ricercatori affermano che tutte le prove erano di qualità molto bassa a causa di limitazioni metodologiche o misurazioni imprecise. Inoltre, non sono stati riportati due studi sullo stesso rimedio contro i postumi di una sbornia e nessun risultato è stato replicato in modo indipendente. Gli studi erano generalmente limitati nel riportare la natura e la tempistica della provocazione alcolica utilizzata per valutare le cure per i postumi di una sbornia.

C’erano anche notevoli differenze nel tipo di alcol somministrato e se veniva somministrato insieme al cibo. Un altro problema chiave con molti studi è la mancanza di inclusione femminile. In particolare, otto studi sono stati condotti esclusivamente con partecipanti di sesso maschile.