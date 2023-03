Hans Christian vince il One To Watch Award degli Asia’s 50 Best Restaurants

di Sarah Scaparone 14 Marzo 2023

Hans Christian e il suo August hanno ricevuto il premio One To Watch Award degli Asia’s 50 Best Restaurants.

Si tratta del riconoscimento per i locali da tenere d’occhio e dall’alto potenziale, quello promosso da American Express: uno dei più ambiti e che accende i riflettori sull’alta ristorazione di domani. Il One To Watch Award è anche l’ultimo premio assegnato prima dell’incoronazione dei migliori ristoranti: la cerimonia degli Asia’s 50 Best Restaurants quest’anno si terrà a Singapore il 28 marzo. Gli altri riconoscimenti segnalati come preludio del gran finale sono stati l’Icon Award a Shinobu Namae e quello di miglior chef donna dell’Asia alla chef filippina Johanne Siy di Lolla. Il vincitore del One To Watch Award è selezionato dal team dei 50 Best e si basa sui voti dell’Asia’s 50 Best Restaurants Academy che, insieme a feedback specifici e a criteri editoriali, individuano il ristorante considerato astro nascente nel panorama culinario della regione.

August

Aperto da poco più di un anno, August è guidato dallo chef Hans Christian e dal socio Budi Cahyadi. Siamo a Giacarta, in Indonesia, e qui la cucina di August ha conquistato il successo dei palati locali grazie a un’identità di cucina capace di essere rispettosa degli elementi locali a cui ha abilmente aggiunto la raffinatezza che tanto piace al mondo gourmet. Un locale intimo, con cucina a vista e 50 posti a sedere situato nel cuore del quartiere degli affari di Giacarta che William Drew, direttore dei contenuti degli Asia’s 50 Best Restaurants descrive così: “Il successo di Agosto in un tale breve lasso di tempo è la prova del suo impegno per l’eccellenza, sostenuta da abilità culinaria e da un profondo senso dell’ospitalità”. E commenta anche lo chef Hans Christian: “Giacarta è generalmente conosciuta come meta d’affari e davvero raramente come destinazione culinaria. Crediamo che questo premio aiuterà a posizionare la città sulla mappa del mondo gastronomico e dimostra che è molto quello che può offrire alla scena della cucina mondiale. Ecco perché non è per noi solo un premio: rappresenta l’enorme responsabilità e lo stimolo per lavorare sempre meglio”.

L’esperienza di Hans Christian in cucina vanta lavori dall’altra parte del globo: da Yono’s (Albany, NY) a Next di Chicago fino al View di Giacarta. La sostenibilità è in primo piano: dall’utilizzo di ingredienti locali come il pesce pescato con la lenza stagionalmente nelle acque intorno a Bali e a Lombok o come le verdure che provengono dalle fattorie di Lembang vicino a Bandung. I baccelli di vaniglia freschi sono di Sukabumi, mentre il cacao per la realizzazione dei dolci è 100% indonesiano. Lo raccontano piatti come le James&Jen’s Fresh Egg: uova fresche prodotte dall’omonima fattoria di Bogor cotte a 65 ° e servite con pancetta, spinaci giapponesi saltati e una salsa a base di carcasse di pollo arrostite. Influenze indonesiane ci sono anche nella Breakfast from Mom, omaggio alle colazioni d’infanzia dello chef con una torta di riso croccante con pollo lap cheong e una salsa all’uovo. August si unisce alla lista degli altri vincitori del premio One To Watch che include Florilège a Tokyo (2016), TocToc a Seoul (2017), Toyo Eatery a Manila (2018), JL Studio a Taichung (2019), Masque a Mumbai (2020), Meta a Singapore (2021) e Eat & Cook a Kuala Lumpur (2022).